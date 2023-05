Caterina Balivo, la verità sul marito e sui presunti tradimenti: “Non sto con gli occhi chiusi”

Caterina Balivo a ruota libera sulla sua vita privata. Tutta quanta la verità sul suo rapporto col marito e i possibili tradimenti.

La meravigliosa conduttrice campana ha iniziato a deliziarci sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram con scatti che la vedono indiscussa protagonista in versione tardo primaverile ed estiva. Fisico al top, sguardo birichino e sorriso luminoso, così Caterina infiamma in men che non si dica i cuori dei suoi estimatori.

Quest’anno ci ha fatto divertire tantissimo su TV8 con la nuova edizione di Chi vuole sposare mia mamma?, dove si è aggiunta anche quella relativa ai papà. A Lingo, su La 7, ci ha fatto giocare tantissimo in orario preserale, poco prima della programmazione prime time. L’abbiamo anche ammirata in seconda serata su Rai Due.

Niente Cantante Mascherato per lei dove, per due edizioni, ha rivestito in maniera convincente e vincente il ruolo di giudice. Tuttavia ora si mormora per lei un grande ritorno sulla Rete Ammiraglia Rai. Nel mese di maggio 2020 ha salutato i suoi numerosissimi telespettatori, durante l’ultima puntata del suo seguitissimo Vieni Da Me, dove aveva le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto.

Gli apparenti problemi di coppia col marito

Da un po’ di tempo aveva maturato la decisione di allontanarsi per un po’ dalla TV per stare più vicina ai suoi figli e a suo marito. Questa decisione ha spaccato a metà il cuori dei suoi fan. Caterina però ha sempre tenuto loro compagnia tramite i Social, dove è sempre molto attiva. Tuttavia, durante la sua latitanza dalla televisione, si è mormorato di alcuni problemi di coppia con il suo affascinante consorte.

Stiamo parlando di Guido Mari Brera. L’uomo classe 1969, non è solo un bravissimo imprenditore, ma anche un eccellente scrittore. Con la showgirl campana ha messo al mondo due figli, quali Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente il 29 maggio del 2012 e il 16 agosto 2017. Durante la sua ospitata a Verissimo, Caterina ha confermato della crisi appena sussurrata col marito.

La Balivo dice la verità

Una crisi che è avvenuta durante la pandemia. “Si è creata lontananza rispetto a ciò che volevamo dalla vita. Lui voleva essere più orso, curare i suoi interessi, mentre io volevo ricominciare a vivere come prima”, ha rivelato la conduttrice. Oggi il momento no è passato e i due sono più uniti e innamorati che mai. Altro argomento assai spinoso è stato quello dei tradimenti.

“Mia nonna mi ha cresciuto dicendomi: “Ci si sposa con gli occhi aperti e si sta insieme con gli occhi chiusi.” Io di sicuro non sto con gli occhi chiusi, sono molto gelosa.”. Nessun tradimento all’interno del loro matrimonio, mentre nel passato di Caterina pare che ci siano stati. Come ha difatti rivelato al Corriere Della Sera, lei è stata in passato sia vittima che carnefice. ma ben prima di conoscere Brera.