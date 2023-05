Maria De Filippi abbandonata da tutti: anche lei le ha voltato le spalle | Gratitudine, questa sconosciuta

Maria De Filippi, terribile doccia fredda per l’amatissima regina delle Reti Mediaset, Dopo Raimondo Todaro, un’ altra pronta a fare le valige. Che cosa potrebbe succedere.

È stata, quella appena conclusa, un’altra stagione televisiva assai importante per la vedova Costanzo. Amici in primis è stato un vero e proprio trionfo e per i quattro finalisti, ovvero i cantanti Wax e Angelina, cosi come i ballerini Isobel e il vincitore Mattia, si prevede un futuro assai roseo e radioso. Quest’anno poi la fase serale ha stracciato letteralmente a livello di share Il Cantante Mascherato.

I nuovi giudici, ovvero Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, sono stati molto apprezzati dal pubblico, che ha anche gradito molto la performance dei coach. Ad infiammare particolarmente i loro cuori sono state quelle di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I due, che si conoscono da molto tempo, hanno dato vita a balli molto sensuali e conturbanti.

Una soprattutto ha calamitato immediatamente l’attenzione dei più. Stiamo parlando di quella realizzata sulle note di Brivido Felino, interpretata dai mitici Adriano Celentano e Mina. La coreografia si è conclusa con un bacio puramente scenico che ha interdetto molti telespettatori. La clip relativa è diventata in men che non si dica virale.

Lorella Cuccarini, punta di diamante di Amici

Nessun flirt tra di loro anche perché lui è innamoratissimo della sua Giorgia, con la quale sta da una vita, mentre lei lo è del marito Silvio, con il quale sta da molto tempo. I due hanno anche costruito una splendida famiglia insieme. Tra l’altro né la cantante né il consorte di Lorella hanno avuto nulla da ridire su tale performance, sapendo molto bene che era stata realizzata solo per lavoro.

Tra i due colleghi non c’è mai stato nulla di più, oltre che tanta stima ed amicizia. Se per Emanuel questa è stata la prima volta ad Amici, non lo è stata certamente per Lorella, divenuta quasi una veterana alla corte di Maria De Filippi. In primis ci era entrata in qualità di insegnante di danza, ma poi si è spostata sul canto, ruolo mantenuto finora.

Anche Lorella potrebbe andare via?

Tuttavia ora, nonostante Lory abbia più volte dichiarato di essere felice di lavorare con la Regina Delle Reti Mediaset e di stimarla tantissimo, potrebbe essere pronta a fare le valigie e ritornare in Rai. Ultimamente l’abbiamo vista graditissima ospite del suo storico amico Fiorello nel suo seguitissimo Viva Rai 2. Niente di confermato, per ora si tratta solo di un rumors molto potente.

A parlarcene è stato Repubblica. Tuttavia dopo l’abbandono di Fabio Fazio alla Rai dopo ben 40 anni di attività, nulla pare più impossibile al pubblico italiano. Tanto più che negli ultimi tempi una storica conduttrice Mediaset è approdata in Rai, ed è anche lei molto amica di Fiore. Stiamo parlando della splendida Alessia Marcuzzi. Forse anche la Cuccarini ha deciso di imitarla?