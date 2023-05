Vittoria Deganello ma come ti vesti? Al battesimo con il ‘pigiama’ | Da lei proprio non ce lo aspettavamo

Vittoria Deganello sta facendo parlare per via di un insolito outfit sfoggiato a un battesimo. Ecco una foto pubblicata proprio da lei su Instagram.

Gli italiani conoscono Vittoria Deganello perché ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non è passata per la sua bellezza al punto tale da catturare l’attenzione del tronista del momento Mattia Marciano. Con grande sorpresa è stata scelta senza alcun preavviso, dunque sono andati via prima del previsto dallo studio.

Purtroppo la loro relazione è giunta al capolinea, così hanno preso strade diverse. Nel corso di questi anni le sono stati attribuiti vari flirt con Fabio Depaoli, Niccolò Zaniolo e Mattia Zaccagni (compagno di Chiara Nasti). Tuttavia è uscita allo scoperto con il calciatore Alessandro Murgia, il quale ha lasciato Eleonora Mazzarini per lei. Sembrava che tutto andasse a gonfie vele, ma nemmeno in questo caso c’è stato un lieti fine.

Il centrocampista del club SPAL, secondo quanto detto da Vittoria, le avrebbe detto di abortire perché non ha accettato la sua gravidanza: “Questa bambina non è capitata per sbaglio…dal giorno alla notte mi è stato di abortire perché un figlio non lo voleva più“. Poi ha aggiunto: “L’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia”.

A distanza di un mese dalla nascita della piccola, Vittoria compare in forma smagliante sui social. A prescindere da ciò la critica non manca mai e stavolta è dipeso dal suo outfit. Ecco una foto condivisa sul profilo Instagram di recente.

Vittoria Deganello spiazza tutti al battesimo

Vittoria ha raccontato gli alti e i bassi vissuti durante la gravidanza senza la presenza di una persona accanto. Non è stato facile, però per amore della figlia si è fatta forza da sola. Da un mese è diventata madre e non c’è gioia più grande.

La sorella di Alessandro, Nicole, aveva riferito che si sarebbe preso le responsabilità di padre. Inoltre disse che avrebbe accolto fra le sue braccia la figlia Ginevra in ospedale subito dopo il parto. Poi di recente si è tornati a parlare di Vittoria per un dettaglio che non è passato inosservato.

L’outfit al centro dell’attenzione

“A vedere dai commenti mi viene solo da dire che mi sarebbe piaciuto vedere chi, dopo un mese dal parto, sarebbe andata a un battesimo vestita in maniera impeccabile. E’ bellissima nella sua semplicità“, ecco cosa ha scritto un utente social per difenderla dalle critiche.

In pratica qualcuno ha insinuato di essere vestita con un pantalone e una camicia che fanno venire in mente un pigiama. Nonostante ciò la maggior parte sostiene che sia pur sempre bella, proprio perché non ha bisogno di make-up elaborati o vestiti impegnativi.