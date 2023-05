“Eh ho visto al mio compleanno che ti piace”: Barbara D’Urso e la rivelazione piccante su Boldi

Barbara D’Urso ha fatto una rivelazione inaspettata su Massimo Boldi. Ecco cosa è emerso nello studio di Pomeriggio 5. I fan sono increduli.

Barbara D’Urso da anni è al timone della conduzione del programma televisivo Pomeriggio 5. Ha modo di intervistare tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano, inducendo così i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità senza dimenticare il contributo di chi accetta gli inviti.

Di recente nello studio è stato accolto calorosamente l’attore Massimo Boldi. Nato a Luino il 23 luglio 1945, per più di 20 anni ha realizzato film con Christian De Sica per il cinema ed è fondatore della Mari Film. Ha iniziato la sua carriera come batterista del gruppo musicale Atlas e a oggi è anche un comico, produttore cinematografico, musicista e conduttore televisivo italiano.

A metà degli anni sessanta ha intrapreso la carriera di attore comico e cabarettista. In questo modo ha collaborato con Gino Paoli, Paolo Villaggi, Enrico Intra e Umberto Bindi. In televisione poi approdò con Teo Teocoli nella rete Antennatre Lombardia. In questo periodo è nato Max Cipollino, il suo personaggio più famoso.

E così nel suo curriculum sono stati aggiunti Canzonissima 1974, Crazy bus, Drive In, Grand Hotel, Fantastico, Sabato al Circo, Seratissima, Zelig, Sherzi a parte, Ballando con le stelle, Top dieci. Di recente è stato ospite nel salotto di Pomeriggio 5 e la D’Urso ha colto alla sprovvista gli italiani con una confessione sul suo conto.

Confessione inaspettata su Massimo Boldi

In pratica Massimo Boldi ha raccontato di essere stato protagonista di un evento spiacevole. A causa del fango è stato bloccato sui binari di un tram nel capoluogo lombardo. Il video si è diffuso in pochissimo tempo sui social.

“Ho visto che le rotaie del tram andavano dritte, ma la strada quando entri da Corso Buenos Aires fa una v, come Verona. Io invece senza rendermene conto, perché io ero lì che ‘pronto’ sempre in vivavoce eh”. A quel punto la D’Urso è intervenuta.

“E’ un periodo che mi piace”

Durante dal spiegazione delle dinamiche della vicenda, la D’Urso ha fatto una dichiarazione inaspettata: “Prima eri al telefono con una modella, poi con un’altra, insomma, ti si è confuso il cervello”. Massimo Boldi ha risposto in questo modo: “Io frequento molto le modelle, è un periodo che mi piace…Mi chiamano tutte e a un certo punto mi scoppia la testa”.

Subito dopo la conduttrice ha replicato nuovamente dicendo che aveva notato questo particolare alla festa del suo compleanno. Hanno parlato di una certa Elisa, sostenendo entrambi che ha un fascino disarmante. Alla fine sono tornati a parlare di quanto accaduto a Milano.