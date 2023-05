Miriam Leone, la sua ‘menzogna’ ormai è trapelata e il web l’ha massacrata: “Abbi almeno la decenza…”

Miriam Leone, dopo un lungo periodo di silenzio, ha finalmente detto la verità. Ha nascosto a tutti le sue reali intenzioni. Ecco che cosa ha combinato.

Nata a Catania il 14 aprile 1985, Miriam Leone da anni è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura senza dimenticare l’inestimabile bellezza. Si è iscritta all’Università degli studi della sua città, però non ha completato il percorso di studi per dedicarsi alla carriera televisiva.

Ha partecipato al concorso Miss Italia nel 2008, ma grazie a un ripescaggio è tornata in gioco per aver poi portato a casa la corona e lo scettro. Inoltre ha ottenuto il titolo di Miss Cinema con una borsa di studio. L’anno successivo ha condotto su Rai 1 Unomattina estate con Arnaldo Colasanti.

Solo nel 2010 c’è stata una svolta nella sua carriera con un ruolo nel film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi e Il ritmo della vita. Ciò le ha permesso di passare anche nel piccolo schermo con Distretto di polizia, I soliti idioti – Il film, Un passo dal cielo, Fratelli Unici e La scuola più bella del mondo.

Nel 2015 è comparsa nella fiction poliziesca Non uccidere, nelle pellicole cinematografiche In guerra per amore, Fai bei sogni, Un paese quasi perfetto e la serie I Medici. Questo dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Ultimamente, però, qualcuno ha avuto da ridire su una piccola bugia detta proprio da lei.

Miriam Leone ha spiazzato i fan

Per quanto riguarda la vita privata, dal 18 settembre 2021 è sposata con Paolo Carullo, ovvero un musicista e manager di Caltagirone. Non si sa molto per il resto, dato che è una persona molto riservata.

Tutti sono concordi nel dire che sia un’attrice formidabile e lo ha dimostrato nei vari lavori svolti nel migliore dei modi. L’ultimo successo, per esempio, è Diabolik – Ginko all’attacco di Manetti Bros. A breve la vedremo in altre vesti, in quelle di una famosa donna che ha lasciato il segno.

“Ogni giorno imparo qualcosa”

“Nel frattempo sul set siamo al quarto mese di lavorazione di un progetto che, spero, vi piacerà…io ci sto lavorando con tutto il mio impegno e la mia energia. Ieri abbiamo finito di girare alle 5 del mattino ed eccoci pronti con le cinture allacciate! Ogni giorno imparo qualcosa e cerco di donarla anche al progetto, perché so che la donerò a voi, vento nelle mie vele e mia grande forza!”.

Indosserà i panni della giornalista Oriana Fallaci, colei che ha dato del filo da torcere ai pregiudizi del suo tempo. La serie è ambientata tra il 1956 e il 1959 e Ronciglione fa da sfondo alle vicende che hanno proprio lei come protagonista assoluta.