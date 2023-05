Nicole Murgia, vi ricordate com’era prima della chirurgia estetica? Irriconoscibile, volto trasformato

Nicole Murgia è oggi è un’autentica femme fatale. Ve la ricordate giovanissima ai suoi esordi in TV?

Da quando Nicole ha fatto capolino, ormai svariati mesi fa, nella Casa più spiata d’Italia, ha mandato immediatamente in tilt i cuori di molti concorrenti. Indubbiamente la sua bellezza che è davvero notevole e la sua fisicità da 10 e lode, non potevano che essere subitaneamente notate. Inoltre la donna è anche dotata di una grandissima sensualità.

Nell’ultimo periodo si era particolarmente avvicinata alla star di Forum Edoardo Donnamaria. Il giovane è stato felice quando l’affascinate Antonino Spinalbese è uscito anzitempo dal gioco, per via di una scorrettezza. L’ex di Belen Rodriguez era infatti una delle cause di alcune furiose litigate con la bellissima Antonella Fiordelisi.

Con lei Edo ha iniziato un’intricata storia d’amore. I due sono stati sovente ai ferri corti, anche per via della grande vicinanza che il ragazzo ha avuto con la seducente Nicole. Hanno infatti trascorso molto tempo insieme a chiacchierare di svariati argomenti. Lei è stata molto espansiva e talvolta e i due si sono pure abbracciati. Ciò non era sfuggito all’occhio sempre vigile delle telecamere del reality.

Oggi è una richiestissima influencer

Quando poi Donnamaria ha confessato alla schermitrice di aver toccato il senso dell’attrice, la Fiordelisi è andata su tutte le furie ed è persino scoppiata in lacrime. Anche per tale fatto la Murgia era ritornata a tenere banco in Rete, dove lei è tuttavia da molto tempo assai attiva. Difatti è un’ influencer molto apprezzata e richiesta.

Inoltre da anni, dopo aver abbandonato il mondo della recitazione, si è avvicinata sempre di più a quello della Moda, svolgendo con successo la professione di modella. Da ragazzina l’abbiamo ammirata accanto a uno straordinario Emilio Solfrizzi nel ruolo d sua figlia nella fiction Tutti Pazzi Per Amore. Ve la ricordate?

Diversissima ai suoi esordi in TV

Successivamente ha collaborato ad altre fiction di successo accanto a Luca Zingaretti, ma poi, come accennato poco fa, ha deciso di cambiare mestiere. Certamente con il passare del tempo Nicole è molto cambiata. Il suo look acqua e sapone si è trasformato in qualcosa di più conturbante e sensuale. Oggi è diventata una vera e propria pantera che, in un battito di ciglia, sa sedurre chi ha di fronte.

Anche i suoi outfit sono diventati più audaci, così come il make-up, che punta maggiormente sullo sguardo e sulle labbra. È diventata mamma di due bambini ed è molto legata alla sua famiglia, in particolare al fratello Alessandro. E ora, secondo molti utenti, dopo la sua partecipazione al padre di tutti i reality, è assai probabile un suo ritorno in grande stile sul Piccolo Schermo, salotti TV inclusi.