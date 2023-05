Belen Rodriguez, dopo anni è finita: l’annuncio intristisce il web

Belen Rodriguez a stento trattiene le lacrime e fa una rivelazione che intristisce il web, purtroppo dopo anni è finita. Non è successo solo a lei, eppure non si è mai pronti a questa notizia, soprattutto se ormai venivano considerati di famiglia.

È ufficiale, dopo anni è finita anche per Belen Rodriguez. La notizia intristisce il web, in quanto anche se ormai l’indiscrezione circolava da tempo in rete, nessuno pensava che questo momento sarebbe arrivato veramente. Le persone ormai si erano affezionati a vederli insieme, erano quasi di famiglia per alcuni followers.

La nota showgirl, conduttrice televisiva e modella, Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires nel 1984 e da quando è arrivata in Italia è diventata subito uno tra i volti sex symbol più quotati di sempre. Ovviamente dove c’è Belen ci sono anche rumors, per questo è quasi una fonte di sostentamento per il gossip, rivelando sempre scoop interessati che ruotano attorno a lei e alla sua grande famiglia.

La caduta è contagiosa

Dopo l’abbandono di Teo Mammucari alla conduzione del programma Mediaset, Le Iene, è sopraggiunta Belen Rodriguez la quale conduce con “il botto” in tutti i sensi. Ovviamente ci riferiamo all’episodio della sua caduta in diretta, che ha fatto divertire tutti, telespettatori e non. Perfino sua mamma, una volta accertato che la figlia stesse bene, ha ironizzato l’accaduto sui social, prendendo in giro la figlia.

Ma si sa, la caduta come lo sbadiglio, sono contagiosi. Di recente ospite al programma, la sua ex nemica mortale/rivale Emma Marrone, ha voluto raddoppiare l’incidente della Rodriguez, cadendo addirittura due volte, complici i tacchi alti e vertiginosi indossati dalla cantante. Terminato lo stacchetto, le due donne si sono abbracciate e hanno riso di gusto, facendo capire a tutti che hanno veramente seppellito l’ascia di guerra, per via di Stefano De Martino e hanno trovato la gioia di essere…amiche? Forse è un parolone grosso, però sicuramente due donne adulte che si stimano e si rispettano, forse sì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’addio di Belen Rodriguez

È ufficiale, le riprese di questa edizione de Le Iene sono purtroppo finite, quindi per Belen Rodriguez questo è un addio. Questo annuncio ha intristito il web il quale ha gradito molto il lavoro della conduttrice, i telespettatori si erano ormai affezionati a questo nuovo gruppo di lavoro e sperano vivamente che Belen possa tornare anche per la prossima edizione dello show.

Per il momento, con una foto di gruppo la Rodriguez saluta il suo pubblico e i suoi colleghi con queste parole: “Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!” Non ci resta che aspettare nuove comunicazioni in merito alla prossima edizione de Le Iene.