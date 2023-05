Katia Ricciarelli: altro che single, ha preso in giro tutti | La verità sulla sua vita sentimentale

Katia Ricciarelli ha preso in giro tutti, altroché single, ecco tutta la verità sulla sua vita sentimentale. Vi lascerà a bocca aperta, anche perché ha sempre sostenuto un’altra realtà. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Non è vero che era single, Katia Ricciarelli ha preso tutti in giro, ecco svelata tutta la verità sulla sua vita sentimentale. Ha preso una decisione ben precisa e l’ha deciso lei, non è vittima degli eventi, quindi non ha niente da recriminare.

Katia Ricciarelli è la famosa, soprano e attrice italiana, nata a Rovigo nel 1946, famosa per essere stata la moglie del conduttore Pippo Baudo. La Ricciarelli, grazie alla sua particolare estensione vocale ottenne diversi riconoscimenti nel pieno della sua carriera, in seguito, a causa di un iniziale deterioramento delle corde vocali ha deciso di indirizzare la sua attenzione anche verso altri settori, come per esempio film, reality e programmi televisivi.

La vita difficile di Katia Ricciarelli

A prescindere dalle delusioni della sua vita amorosa, Katia Ricciarelli, come ha lei stesso dichiarato, non ha passato dei momenti molto felici. In primis l’abbandono di quel padre che non la volle neanche riconoscere, in pratica instaurò una relazione con la mamma della Ricciarelli, Molara Ricciarelli e quando la donna rimase incinta le promise di sposarla, peccato che l’uomo era già sposato e aveva già dei figli altrove.

La Ricciarelli non vide mai suo padre, ma non le importava molto in quanto sua mamma le ha dato tutto l’amore necessario: “Pensa quanto mi ha amata la mamma per riuscire a non farmi sentire la mancanza di un padre”. Proprio per questo legame intenso, Katia Ricciarelli soffrì molto quando sua madre morì dopo essere entrata in coma: “Le dicevo ‘Mamma lasciati andare, smettila di combattere’, perché volevo rivedere la serenità sul suo volto”.

La rivelazione di Katia Ricciarelli

Altroché single come ha sempre fatto credere a tutti, Katia Ricciarelli in realtà ha preso in giro tutti, ecco qual è la verità sulla sua vita sentimentale. In pratica, il famoso tenore ha raccontato che durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in realtà a casa c’era qualcuno che aspettava impazientemente il suo ritorno, ma fu lei a mettere fine alla storia.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Quando stavo al GF Vip avevo una persona che mi stava a cuore e con la quale avrebbe potuto esserci una cosa più seria. Ma quando sono uscita dal GF non mi andava più…”.