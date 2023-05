“Brutte gambe”: Elena Sofia Ricci l’ha proprio demolita con tre parole | Chi immaginava che il rapporto fosse questo

Elena Sofia Ricci, la splendida attrice demolita così. Chi immaginava che il rapporto fosse messo in questi termini.

Certamente Elena Sofia Ricci è una delle più brave e acclamate attrici che possediamo nel nostro Paese. Artista sopraffina con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum professionale di tutto rispetto, è fortemente in grado di farci ridere a crepapelle e, talvolta, emozionare fino alle lacrime.

Non per nulla sa interpretare magistralmente sia personaggi comici che ben più impegnati, nonché complessi e dotati di mille sfumature. Se moltissimi amano ricordarla per lo più nelle vesti della mitica Suor Angela nella serie di Rai Uno Che Dio Ci Aiuti, di recente molti altri l’hanno applaudita a scena aperta per aver rivestito i panni del commissario Teresa Battaglia.

Stiamo parlando di un figura molto forte e dal cuore grande, nata dalla penna dell’eccellente Ilaria Tuti. La serie in questione è Fiori Sopra L’Inferno, che è proprio il titolo dell’opera best seller di questa straordinaria scrittrice, che oggi ci invidiano ovunque nel mondo. Tuttavia impossibile non ricordare Elena anche nel ruolo, decisamente storico, della splendida Lucia Liguori, ne I Cesaroni.

Bellissima pure in tenuta casalinga

Durante i vari lockdown ci ha poi entusiasmato nelle vesti dell’intraprendente Laura in Vivi E Lascia Vivere. Tuttavia Elena è anche molto attiva in Teatro, dove ha da poco concluso un importantissimo tour. Ora può dedicarsi al mero relax casalingo, come ha lei stessa raccontato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui è apparsa in tenuta molto casual, con indosso un maglione morbido e un paio di jeans col risvolto. Zero trucco e capelli raccolti. Comodamente seduta su uno splendido divano bianco, sta ascoltando della buona musica, mentre si accinge a cucire un capo. Bellissima anche in questa mise, ha conquistato in men che non si dica i cuori dei suoi numerosi estimatori, nonché di tanti colleghi.

La critica che non è passata inosservata

Fra di essi sono da annoverare la splendida Valeria Fabrizi, nonché la bellissima Irene Ferri, così come la raffinata Euridice Axen e la compagna di Raoul Bova, Rocìo Morales. Tuttavia oggi a far parlare di Elena è ben altro. Si tratta di alcune dichiarazioni che riguarderebbero il suo fisico e in particolare le sue gambe. Che cosa c’è che non va?

A dirlo è la stessa immensa attrice. “Io non mi sono mai sentita bella. Ho sempre salvato il mio viso più del mio fisico. Bello il seno, brutte le gambe“. Oggi prova tuttavia pure un sentimento di grande tenerezza per il suo corpo. In ogni caso i suoi fan la trovano sempre al top e non hanno assolutamente nulla da ridire sulle sue gambe.