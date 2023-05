Martina Colombari e Costacurta, finalmente la verità sulla crisi coniugale: “La solitudine è un punto di forza”

Martina Colombari e Billy Costacurta, la coppia fa tremare i cuori. La verità sul loro legame. Lei ha parlato di solitudine.

Stanno insieme da circa 30 anni l’ex Miss Italia e il fuoriclasse Billy Costacurta. Entrambi vincenti sotto ogni punto di vista, sono genitori del giovane e bellissimo Achille, che di recente ha partecipato a Pechino Express insieme alla sua bellissima mamma. Martina, dopo aver vinto, ancora giovanissima, il concorso di bellezza per antonomasia, ha iniziato a spopolare nel vasto mondo dello spettacolo.

Richiestissima come modella per svariate realtà, è ben presto diventa una diva del Piccolo Schermo. Successivamente ha capito che era la strada della recitazione quella per lei da seguire. Ha lavorato così in tantissime serie Tv di successo, quali, ad esempio, Un Medico In Famiglia e Carabinieri.

Ha anche scoperto il grande amore per il Teatro, dove è tutt’ora molto attiva. Non per nulla, sovente pubblicizza, tramite la condivisione di post e locandine, le date, in giro per l’Italia, che la vedono impegnatissima con rinomati colleghi. Billy invece è richiestissimo come telecronista e opinionista sportivo.

La triste confessione

Sono dunque entrambi molto impegnati con le rispettive professioni, ma riescono comunque a trovare del tempo da vivere intensamente in coppia e in compagnia dei rispettivi amici. Di recente Martina ha parlato, durante una lunga intervista a cuore aperto per il settimanale Oggi, del suo matrimonio, rivelando che in passato c’è stata realmente una crisi che ha portato entrambi a vivere altre storie non di grande importanza.

Ben presto però è ritornato il sereno e i due si sono ritrovati più innamorati che mai. Tuttavia è importantissimo per loro possedere i suoi spazi e non urtare eccessivamente la privacy dell’altro. Ora l’attrice ha fatto tremare i cuori dei fan con un post, condiviso su Instagram, dove ha parlato di solitudine. Ha forse clamorosamente litigato con il suo Billy?

Un post che ha molto preoccupato

L’ex Miss Italia, a corredo di un suo scatto aveva testualmente scritto: “Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale. Per incastrarsi ci vuole logica. E poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco. Perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la solitudine è un punto di forza”. A quel punto molti suoi followers hanno rizzato le antenne, pensando che si riferisse al fatto di una nuova crisi coniugale. Poco dopo è arrivata la sua replica.

“Forse qualcuno hai frainteso. Parlavo di solitudine, di quanto sia importante per me restare in silenzio e lontano dal Caos, dedicandomi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno”. Nel pronunciare ciò non ha in alcuna maniera accennato al marito e nemmeno ha voluto dare ulteriori spiegazioni. Tuttavia pare che con lui le cose vadano ancora alla grande. I fan incrociano intanto le dita.