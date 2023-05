Amici non è finito davvero: sta continuando, ma non su Canale 5 | Ecco dove potete vederlo

Anche se Amici è giunto al termine da qualche settimana, gli allievi continuano a ‘lanciarsi i guanti di sfida’. Ecco dove e chi è coinvolto nella gara al di fuori dello studio.

Amici da un paio di anni dà la possibilità ai cantanti di firmare dei contratti con delle case discografiche mentre i ballerini possono collaborare con le migliori compagnie di danza del mondo. Il talent show di Maria De Filippi, dunque, dà modo ai giovani di costruire una carriera artistica sul proprio talento. A breve avranno inizio i provini e sicuramente si presenteranno in tanti.

Purtroppo si fa sempre più insistente la voce di una ipotetica sostituzione di Raimondo Todaro con Giuseppe Gioffré. Il motivo di una simile scelta? Una forte discussione tra lui e la padrona di casa. Per ora si tratta di semplici supposizioni, dunque non ci resta che attendere ulteriori news. Anche la presenza di Lorella Cuccarini pare essere incerta perché la Rai starebbe realizzando un programma su misura per lei.

Per quanto riguarda i quattro finalisti Isobel, Wax, Angelina e Mattia sono stati intervistati da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Hanno parlato della loro avventura televisiva e di ciò che porteranno avanti al di fuori del talent show. Isobel, per esempio, ha avuto varie proposte di lavoro con i migliori coreografi del mondo.

Eppure sembra non essere intenzionata a fermarsi, dato che altrove si sta mettendo alla prova in altri contesti lontani dagli studi televisivi di canale 5. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amici prosegue altrove, non in tv

Isobel è entrata in un secondo momento nella scuola perché così ha potuto avere più tempo per imparare la lingua italiana. Ha preparato le valigie e lasciato l’Australia per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina famosa. Una scelta audace, soprattutto per una giovane di 19 anni. In poco tempo ha conquistato tutti, anche il compagno di banco Cricca.

Il cantante le dedicò una canzone di Bruno Mars, ma lei reagì alzandosi dalla sedia per poi ballare con gli altri ragazzi. Nella scuola non avrà trovato l’amore, ma in compenso ha incontrato delle persone speciali che fanno parte della sua quotidianità. Una di queste è un’esperta dei guanti di sfida di Alessandra Celentano.

La sfida di Isobel prosegue con lei sul web

Isobel compare spesso sui social con Maddalena, allieva di Emanuel Lo. La Celentano esaltava la sua prediletta sminuendo lei, quindi mandava su tutte le furie i colleghi. Nonostante tutto tra le due non c’è mai stata una competizione negativa.

Stima e affetto le hanno unite al punto tale da vedersi al di fuori di Amici realizzando dei video molto apprezzati dagli utenti social. Entrambe bravissime e bellissime, stanno mandando in tilt i fan con delle esibizioni su Tik tok, Instagram e tutte le piattaforme social su cui le loro sfide stanno continuando. Like e complimenti non mancano mai.