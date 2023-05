Giacomo Czerny e Martina Grado lo hanno annunciato finalmente: il giorno tanto atteso è arrivato anche per loro

Finalmente anche per Giacomo Czerny e Martina Grado, il giorno tanto atteso è arrivato, lo hanno annunciato e i followers non potevano che essere felicissimi per i loro idoli. Li seguono fin dagli esordi con lo stesso affetto che hanno dimostrato nel corso del tempo.

La coppia è amata fin dalla loro unione creatasi davanti le telecamere di Uomini e Donne, il dating di Maria De Filippi, grazie al quale si sono incontrati.

I due giovani ex tronisti, nonostante siano rimasti con i “piedi per terra”, continuando con i loro rispettivi lavori, si stanno dando molto da fare non solo sui social ma anche nel mondo dello spettacolo.

Sono infatti reduci dal reality, Social Suite, di Prime Video, dove hanno partecipato in veste di coppia.

Chi sono Giacomo Czerny e Martina Grado?

Per chi non li conoscesse, Giacomo Czerny è l’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, il quale partecipò all’edizione del 2021, dove trovò la sua anima gemella nella corteggiatrice, Martina Grado, con la quale sono usciti dal programma come coppia ufficiale.

Giacomo Czerny è un videomaker professionista di 25 anni, nato a Sarzana in provincia di La Spezia. Non si hanno molte informazioni sull’ex tronista in quanto il ragazzo è molto riservato, si sa solo che è diventato zio di recente, quindi dovrebbe avere un fratello o una sorella. Inoltre ha diversi tatuaggi sul corpo che rappresentano i periodi più importanti di tutta la sua vita. Ama viaggiare e si considera un amico serio e leale. Martina Grado è una ballerina, coreografa e insegnante di danza di 25 anni. Anche la ragazza non ha rilasciato molte informazioni su sé stessa, ama anche lei viaggiare come il suo fidanzato e come lui ha diversi tatuaggi sul corpo. Ama molto la musica e ha dichiarato di aver avuto un’infanzia difficile che l’ha costretta a crescere troppo velocemente.

Lieto evento per Czerny e Grado

Finalmente anche per Giacomo Czerny e Martina Grado è arrivato il giorno tanto atteso, la coppietta ha annunciato il lieto evento sui social, facendo scoppiare di felicità i loro followers. in pratica i due fidanzati hanno festeggiato il loro secondo anniversario da quando si sono messi insieme ufficialmente, dopo la scelta di Czerny verso la Grado a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Con degli scatti molto teneri, la Grado ha scritto in una didascalia: “Quel “io ti prometto che..” sono due anni che fa da colonna sonora della nostra storia…”.