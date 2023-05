Paolo Noise, la battuta ‘di cattivo gusto’ alla moglie al rientro in Italia rimbalza sul web: “Poteva stare zitto”

Paolo Noise è al centro delle polemiche per via di una battuta fatta alla moglie Stefania Caroli nel pieno di un video pubblicato sui social. Ecco cosa ha scatenato gli utenti social.

Tutti gli appassionati de L’Isola dei Famosi sanno bene che Paolo Noise si è messo alla prova sull’isola con il collega e amico Marco Mazzoli in qualità di coppia. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno gettato la spugna mentre i Jalisse si sono separati per via delle nuove dinamiche di gioco. Sono state le tre coppie prese in considerazione quest’anno dai produttori del reality.

Marco e Paolo con il passare del tempo si sono fatti conoscere ulteriormente dagli italiani al punto tale da diventare i preferiti. Anche se qualche volta hanno discusso animatamente, sono sempre riusciti a sorvolare in nome dell’amicizia. L’uno ha supportato l’altro nei momenti di sconforto, in quanto non avrebbero mai immaginato di soffrire tanto per la lontananza dalle rispettive compagne.

Per questo motivo Ilary Blasi ha fatto una sorpresa facendo volare dall’altra parte del mondo Stefania Caroli e Stefania Pittaluga. Con loro hanno portato i cagnolini che sono corsi verso i rispettivi padroni sulla spiaggia. E’ stato molto toccante vedere l’incontro.

Purtroppo per motivi di salute Paolo Noise è stato costretto ad abbandonare l’isola. Con grande rammarico è tornato da poco in Italia e già sta facendo discutere per un video.

Paolo Noise criticato sul web

“Ho avuto un picco pressorio importante… In 40 minuti ho preso due elicotteri, me la sono vista brutta… Ora prenderò un farmaco che devo prendere per tutta la vita e non potrò più bere. Il medico non mi ha dato il permesso di continuare… Ringrazio l’equipe di salvataggio, la gente con gli scafi, anche gli honduregni. Sono stati tutti quanti eccezionali”.

Ecco cosa ha detto l’ormai ex naufrago prima di lasciare per sempre l’isola. In queste ore è finalmente rientrato e ha subito ripreso le prime ore con il cellulare. Qualcuno, però, ha avuto da ridire. La faccenda riguarda Stefania.

E’ polemica per la battuta su Stefania

Nel video (condiviso anche nella pagina di Instagram Anticipazionitv.it) ha mostrato ai follower il nuovo look. Ha riferito di poter piacere alla moglie che a breve sarebbe arrivata in aeroporto con il cagnolino. Fin qui nulla di compromettente, ma gli ultimi secondi non sono passati inosservati.

In pratica Stefania si è presentata con delle trecce che hanno esaltato ancor di più i lineamenti perfetti del suo viso. A un certo punto Paolo Noise ha fatto una battuta (“Con le griglie stasera?”) che sembra non essere stata gradita leggendo qualche commento. E’ stato definito il tutto di pessimo gusto, anche perché c’è stato anche un gesto che ha accompagnato le parole.