Isobel Kinnear, dimenticato definitivamente Cricca esce allo scoperto con lui: coppia esplosiva

Amici, la splendida ballerina ha già dimenticato il collega Cricca. Ora è uscita allo scoperto in compagnia di un altro. Chi è il fortunato?

L’edizione 2022/2023 del padre di tutti i talent si è conclusa da un pio di settimane e ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola. Il giovane ha combattuto fino all’ultimo per poi riuscire ad alzare al cielo la famosa coppa con l’amica cantante Angelina Mango. Giunti alla finalissima assieme a loro pure il cantante Wax e la ballerina Isobel.

Quest’ultima è stata colei che, insieme ad Angelina, ha ricevuto i maggior complimenti da parte anche dei giornalisti che sono intervenuti in trasmissione tramite collegamenti video. Tuttavia il prestigioso Premio Della Critica non è andato a lei, bensì ad Angelina. In ogni caso Isobel ha incantato tutti quanti, con il suo innato talento e la sua ragguardevole bellezza.

Difatti ha già ottenuto importanti ingaggi a respiro internazionale e per lei si prevedono un presente e un futuro più che rosei. La ragazza ha dimostrato di possedere incredibili doti non solo di ballerina, ma anche come cantante e attrice. Dunque può definirsi un’artista decisamente completa e perfetta per lavorare a un musical, sia a Teatro che per il Grande Schermo.

Cricca non si è arreso

Entusiasta di lei, la sua insegnante Alessandra Celentano, per la quale la sua celebre allieva ha speso parole molto belle e toccanti, sostenendo che lei in realtà sia una donna molto dolce. Le due si sono riviste a Verissimo durante una puntata speciale, dedicata espressamente ai finalisti di Amici.

All’interno della scuola Isobel ha anche vissuto una storia d’amore con il cantante Cricca, che è uscito dal talent qualche settimana prima rispetto all’attesa finale. Lui dalla Toffanin ha speso parole al miele per lei e ha fatto intendere che fosse intenzionato a riprendere il discorso fra di loro.

Lei con un altro, il suo “boy”

Già prima che lui concludesse la sua esperienza alla corte di Maria De Filippi, la loro liason si era conclusa. In ogni caso ora i fan dell’artista romagnolo si augurano che qualora lui realmente provasse ancora qualcosa di forte per la Kinnear, riesca a riconquistarla. Ora per lui tali sogni potrebbero essere infranti, dal momento che la ballerina ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Instagram uno scatto.

In esso appare in compagnia del collega Ramon Agnelli, definendolo il suo ragazzo, con tanto di cuoricino rosso. Anche gli amici ed ex colleghi Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere hanno esultato per loro, definendoli una bella coppia. Inoltre, tra i tanti like presenti, vi sono anche quelli degli insegnanti di Amici Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Si attende ora la reazione di Cricca.