Charlene di Monaco, ma come si è conciata: il particolare sul seno non è piaciuto affatto

Charlene di Monaco, la meravigliosa principessa fa ancora ampiamente parlare di sé. Il suo look proprio non convince.

Non c’è mai un attimo di pace per la splendida Charlene di Monaco. In ogni caso bisogna sottolineare che l’epiteto già caro alla compianta Lady D Principessa Triste, non le si addice proprio più. Infatti dell’ex modella e nuotatrice professionista ultimamente è apparsa più in forma e raggiante che mai.

Il segno più evidente è il cambio di chiome. Le porta sempre corte ma non più con il classico biondo platino, Ha dato infatti ora spazio a un castano scuro. Del resto, si sa, che quando una donna decide di compiere tale passo, ovvero di dare una bella rinfrescata alle sue chiome, non è solo una questione di moda, ma anche un desiderio di cambiamento.

Charlene sorride più spesso e il suo viso è sempre tirato. Ultimamente la vediamo spesso in occasioni di eventi mondani e ufficiali, accanto al suo affascinante e super elegante consorte. Stiamo chiaramente parlando del principe Alberto, che ha sempre difeso con le unghie e coi denti sua moglie e il suo matrimonio dalle dicerie.

Il grande evento

Charlene ha incominciato ad occuparsi a tempo pieno alle attività di volontariato e stare accanto sempre più ai figli Jacques e Gabrielle. La principessa, insieme alla famiglia del marito, è stata di recente protagonista del centenario della nascita del principe Ranieri III. Ovviamente i Grimaldi hanno partecipato per l’occasione a tanti eventi di stampo prettamente commemorativo.

Nel mirino anche Stephanie e Carolina, entrambe elegantissime e super fashion. Tuttavia a rubare maggiormente la scena sono stati i piccoli Jacques e Gabrielle. Vestiti coordinati sul tono dell’azzurro hanno puntato oltre che sulla raffinatezza, sull’estrema praticità. Bermuda e mocassini per il bimbo con semplice camicia bianca per il bambino, mentre abitino con le rouches e sandaletti per lei.

L’outfit di Charlene

La loro mamma, la meravigliosa Charlene, non ha continto ancora un volta per la sua scelta dell’abito. Si tratta di un abito nero che le è sceso sotto il ginocchio. Ciò che non è piaciuto è il decoro posto poco prima della zona decolleté, tutto quanto bucato. Ai piedi decolleté nere dal tacco basso e come accessori ha puntato su un paio di orecchini scintillati, che hanno reso luminosi il suo viso ancora più luminoso.

Make-up leggero e sorriso dolcissimo, sono state queste le altre armi di seduzione delle principessa. Nonostante la sua mise non abbia del tuto convinto, lei è apparsa al top della forma e di morale particolarmente alto. Pertanto ora i suoi numerosi estimatori possono esultare. Il peggio per lei sembra essere davvero passato. La malattia è solo un ricordo lontano e lei sorride alla vita.