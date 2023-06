“Hai chiuso, vattene a casa”: conduttore Rai messo alla porta dal collega

Rai, grandi preoccupazioni nei confronti di un conduttore dell’Azienda di Viale Mazzini. “Hai chiuso, vattene a casa”, la frase che raggela i cuori degli estimatori.

Ora che la stagione televisiva 2022/2023 è praticamente giunta al termine per moltissime trasmissioni, molte delle quali però torneranno saldamente al proprio posto a partire da settembre, i colpi di scena non mancano di certo all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini. Dopo l’abbandono che ha del clamoroso di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto, niente pare davvero impossibile.

Se tutto ciò inizialmente poteva essere considerato un chiacchiericcio, poi è arrivata la notizia che ha raggelato i cuori dei numerosissimi estimatori di Che Tempo Cher Fa. Entrambi approderanno a Discovery. Oltre agli addi ci sono anche altri cambiamenti in ballo. Dopo l’arrivo di Alessia Marcuzzi si è pure mormorato di un altro clamoroso acchiappo.

Si tratterebbe di Barbara D’Urso, che però non ha realmente intenzione, almeno per il momento, di effettuare tale scelta. Si mormora anche di un possibile ritorno della meravigliosa Lorella Cuccarini, che negli ultimi anni abbiamo ammirato in veste di coach ad Amici. Potrebbe tornare anche Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando per approdare alla corte di Maria De Filippi.

Cosa ci aspetta nella stagione 2023/2024

Si mormora pure di un grande ritorno alla Rai per la meravigliosa Elisa Isoardi. Se ora il chiacchiericcio riguardo a tutte queste ipotesi è molto forte è perché l’Azienda di Viale Mazzini sta lavorando a spron battuto proprio in questi giorni per dare in pasto ai numerosi fruitori una programmazione degna di nota. All’interno di essa ci sarà certamente tanto spazio anche per la Grande Fiction.

Non mancheranno poi i game show preserali come L’Eredità. La ritroveremo in onda su Rai Uno nel canonico orario a partire da gennaio 2024. A farci compagnia fino a quel momento ci sarà Caduta Libera, condotto da Marco Liorni. Qui sta la doccia fredda per molti telespettatori. Pare che non troveremo più al timone de L’Eredità Flavio Insinna, bensì l’altrettanto bravo Pino Insegno.

Ama a rischio, al suo posto Fiore?

Se lui a quanto apre sarà una presenza sempre più costate all’interno del palinsesto Rai anche per altre conduzioni, ora potrebbe essere in bilico l’operato anche di Amadeus. L’ asso pigliatutto dell’Azienda di Viale Mazzini è stato molto impegnato come conduttore e direttore artistico del Festival Di Sanremo. Un impegno che dovrebbe ricoprire per la quinta volta consecutiva. Tuttavia forse non sarà così.

“Hai chiuso vai a casa”, ha dichiarato Fiorello nel suo programma, riferendosi a Sebastiani, dopo aver letto la notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe voluto vedere lui al Festival al posto di Ama. Tuttavia la frase di Fiore pare essere solo una burla. Amadeus dal canto suo ha mimetizzato la cosa ed è comunque stato al gioco dell’amico, intervenendo in diretta con note vocali, dal tono rassicurante.