Giuseppe Giofrè, addio alla danza: la notizia è arrivata all’improvviso

Giuseppe Giofrè, il bravissimo e bellissimo ballerino dice ciao ciao alla danza. In che cosa sarà ora impegnato?

Ci ha letteralmente stregato con il suo fascino e la sua bravura Giuseppe Giofrè ultimamente in TV. Nella nuova veste di coach nel padre di tutti i talent insieme al dolcissimo Michele Bravi e al carismatico Cristiano Malgioglio, ci ha pienamente convinti anche in questo ruolo. Durante le sue ospitate da Silvia Toffanin, ci ha svelato anche il suo lato più burlone.

Giuseppe è uno stimato professionista conosciuto in tutto il mondo. Vive ed opera per lo più in America. Ed qui che è ritornato per adempiere ai suoi doveri. Quando ha ricevuto la chiamata della regina delle Reti Mediaset che le proponeva il ruolo di giudice per Amici, lui ha subito accettato.

Si è molto divertito durante le puntate della fase serale. Talvolta l’abbiamo anche visto in lacrime sia durante alcune esibizioni di danza che di canto. Giuseppe ha anche ammaliato i numerosi telespettatori con la sua ragguardevole bellezza e le sue mise eleganti e raffinate. Tuttavia i suoi estimatori e le sue estimatrici devono mettersi il cuore in pace, perché a quanto pare il suo è già occupato.

Nuovi incarichi in vista per lui

Tuttavia lui non ama molto parlare del suo privato, essendo una persona molto riservata. Ovviamente il fatto di aver collaborato a stretto giro con Maria gli ha donato ulteriore fama nel nostro Paese. Oggi è più seguito che mai pure sui Social. Molti sperano che anche nella prossima stagione lui voglia accettare di ritornare alla corte della vedova Costanzo.

Certamente è ancora presto per saperlo, dal momento che la fase serale, dove entrano in scena per l’appunto i giudici, prende il via solo in primavera o comunque in tardo inverno. Giuseppe, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, sta condividendo molti scatti, sia professionali, in posa da vero modello per svariate maison, sia altri più privati come semplici selfie allo specchio.

Un nuovo ruolo per Giofré

Ora però è un’altra notizia che ha scaldato e non poco i cuori dei suoi estimatori. Difatti l’artista attraverso la condivisione di un video ha annunciato che a partire dal 6 luglio sarà disponibile su Prime Video, L’Estate Più Cada. Per questo film lui ha ricoperto un piccolo ma divertente ruolo. La pellicola è stata diretta da Matteo Pilati e il cast di attori è particolarmente ricco.

Troviamo infatti Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli e Nino Frassica. Si sono aperte per lui dunque anche le porte del Grande Cinema. Sarà questa una nuova strada professionale che Giofrè vorrà seguire con maggior ardore? Nel frattempo i fan aspettano con impazienza il 6 luglio.