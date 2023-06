Anna Moroni e la cacciata dalla Rai | Dopo anni l’orribile telefonata esce fuori: “Ecco cosa mi hanno detto”

Anna Morroni, l’amatissima cuoca a ruota libera. L’0rribile telefonata che ha ricevuto.

Per tantissimi anni è stata grandissima protagonista sul Piccolo Schermo in compagnia della meravigliosa Antonella Clerici. Allora l’amatissima conduttrice dell’Azienda di Viale Mazzini, conduceva su Rai Uno, poco prima di pranzo, il seguitissimo La Prova Del Cuoco. Quando poi Antonellina era in attesa della sua adorata Maelle, lasciò il programma.

Per la verità abbandonò anche la TV in generale per dedicarsi alla sua gravidanza, Prese il suo posto la bella e brava Elisa Isoardi. Nacque poi una chiacchierata rivalità tra le due, mai confermata per la verità, che ancora oggi fa tuttavia molto scalpore. La Clerici è poi tornata qualche anno dopo in pista più vincente che mai, con un altro programma sempre a carattere culinario.

Si tratta del seguitissimo È Sempre Mezzogiorno, dove la troviamo in compagnai di molti chef, ma non della Moroni. Il che ha procurato tantissimo dispiacere nei cuori dei telespettatori che si aspettavano di rivederla. Tra l’altro la cuoca in passato, assieme alla Clerici, aveva dato alle stampe svariati libri di cucina, che sono stati degli autentici successi editoriali.

La Moroni non si è mai fermata

La donna, tuttavia non ha mai abbandonato la passione per i fornelli. Infatti sui suoi profili Social, ama ammaliare i followers sia con foto che con veloci video, dove è tutta intenta a cucinare dei semplici ma assai gustosi piatti. In tempi ben recenti l’abbiamo anche vista da Massimiliano Ossini a Unomattina.

Qui ci ha dato tante belle dritte sulla preparazione della frittata. A breve poi la vedremo su Rai Due, come ha annunciato la stessa nelle scorse ora tramite la condivisione di un post, dove sarà all’opera insieme a una meravigliosa Flora Canto. La Moroni, ha svelato, intervistata da Blogo, di una telefonata che ricevette tempo fa dalla Rai. Che cosa le era stato comunicato?

Anna rivela della misteriosa telefonata

A quanto pare le avevano chiesto di ritornare operativa alla Prova Del Cuoco, quando al suo timone però non c’era più Antonella, bensì la Isoardi. Lei non ne ha voluto sapere e pertanto ha dato all’Azienda un clamoroso due di picche. “Sono nata onesta e voglio morire onesta”, ha svelato poi la cuoca, che abbiamo sovente visto impegnata in Ricetta all’italiana di Elio Bonsignori.

Oltre a dedicarsi con infinito amore alla cucina, la Moroni, essendo una persona dal cuore grande e generoso, è pure molto attiva sul fronte sociale. Di recente l’abbiamo vista festeggiare per i 2o anni della Fondazione Umberto Veronesi, con la delegazione di Bologna, che è andata in gita nella meravigliosa città di Gubbio per una cena Charity.