Arisa, ultimatum alla De Filippi: “Resto ad Amici ad una sola condizione” | Richiesta senza vergogna

Arisa schietta e sincera come non mai ha da poco lanciato un nuovo ultimatum alla De Filippi. Che cosa accadrà ora?

Si è appena conclusa da un paio di settimane una nuova edizione, decisamente trionfale, del padre di tutti i talent. Stiamo ovviamente parlando di Amici, che ogni volta ci regala diversi e numerosi talenti, sia del mondo della danza che del canto . Questa volta a trionfare in finale è stato il ballerino Mattia Zenzola.

Felicissimo della sua vittoria il suo maestro Raimondo Todaro. Tra l’altro ora è il coach ad essere maggiormente nel mirino. Il professionista, dopo aver operato per tanti anni in Rai e alla corte della Carlucci, ha lasciato tutto quanto per approdare alla corte di Queen Mary.

Qui ha ritrovato l’amore con la moglie Francesca Tocca, con la quale in passato aveva vissuto una brutta crisi. Ora i due sono più innamorati che mai. Ora si chiacchiera di un suo possibile abbandono al talent. Sono invece certi i nomi, anche per la prossima stagione di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi. Nessuna certezza per Emanuel Lo.

I cambiamenti in arrivo per la prossima stagione

Inoltre si mormora pure di un grande ritorno di Lorella Cuccarini alla Rai. Arisa, che ci incanta da anni con la sua meravigliosa voce cristallina, si è sempre detta entusiasta della sua collaborazione con la De Filippi e soprattutto con il talent. Lo ha aveva però lasciato per un periodo, quando ha deciso di intraprendere la sua avventura a Ballando Con le Stelle, dove ha anche trionfato.

Attivissima più che mai sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ammalia sempre più i suoi numerosi estimatori con scatti sensuali e raffinati. L’artista ora, tramite le pagine di Diva e Donna, avrebbe lanciato un ultimatum alla vedova Costanzo, che avrebbe fatto tremare i cuori non solo dei suoi fan, ma anche del programma.

L’ultimatum posto da Rosalba

Rosalba a tal proposito ha dichiarato: “Sto aspettando di parlare con loro, perché bisogna che troviamo una modalità per collaborare se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa anche fare le mie cose“. Per chiarire ulteriormente la faccenda l’artista ha poi aggiunto. “Questo talent mi da sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì“.

Tale affermazione ci ha dunque ricordato che giustamente Arisa è in primis un’artista sopraffina con il desiderio di lavorare a nuove canzoni e nuovi album , oltre che preparare esibizioni dal vivo. La Pippa ha voluto quindi sottolineare che il suo impegno con Amici sia importante e che la renda felice, ma che talvolta non le abbia permesso di riuscire a portare a termine altri impegni che le stanno a cuore.