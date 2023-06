Uomini e Donne, due coniugi scomparsi nel nulla: ore di apprensione per i fan

Uomini e Donne, il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, nuovamente nel mirino. Ora due grandi protagonisti si sono dati alla macchia.

Uomini e Donne, nel corso dei suoi tanti anni di programmazione nei pomeriggi di Canale 5 ha permesso il formarsi di tantissime coppie, sia per quel che concerne il Trono Classico che quello Over. Dopo la classica e assai romantica caduta dei petali di rosa, sono uscite dalla trasmissione per provare a vivere la loro storia alla luce de sole.

Talvolta sono anche tornate alla corte di Queen Mary mesi dopo per raccontarsi. Molte unioni si sono arricchite dalla presenza di alcuni figli e molti hanno anche deciso di sposarsi. Tra l’altro in esclusiva Uomini e Donne mostra sovente immagini di quel giorno tanto speciale, mentre il magazine strettamente legato alla trasmissione dona fotografie e interviste e a cuore aperto ai suoi tanti lettori.

I telespettatori poi amano seguire i loro beniamini sui Social, in particolare su Instagram. Dal canto loro quest’ ultimi amano mantenere coi loro fan un contatto diretto e costante, condividendo con loro anche tanti momenti della loro quotidianità. Durante il periodo estivo poi li deliziano sia con scatti che video che riguardano i loro momenti di relax in compagnia della loro dolce metà, amici e familiari.

L’ingente preoccupazione quando una coppia sparisce

Tuttavia quando si verifica che alcuni non sono più tanto attivi sul Web, quando solitamente fino a poco tempo fa lo erano e che soprattutto nello scomparire dai Social non si sa più nulla di loro, la preoccupazione è davvero grande. Se poi si scopre che una coppia che è uscita un anno fa dal programma e che poi ha deciso poco dopo di sposarsi, si è data alla macchia, la tensione assume toni elevatissimi.

Tanto più che pare che abbiano pure smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Non solo non appaiono più fotografie di coppia ma entrambi non postano più nulla né caricano più alcuna storia. Che cosa sarà successo ai due? Possibile che sia già tutto quanto finito tra di loro?

Isabella e Fabio si sono dati alla macchia

I due in questione sono la dama Isabella Ricci, tra le più eleganti di sempre, e il cavaliere Fabio Mantovani, che era sceso dalle scale del programma proprio con lo scopo di conquistarla. Lui non era mai stato un fan di Uomini e Donne, ma un pomeriggio, facendo zapping, si era imbattuto in un primo piano della donna, restandone estasiato, tanto da chiamare la redazione per chiedere di partecipare.

Quando hanno annunciato il loro matrimonio tanta è stata la commozione degli spettatori, così come rivederli insieme da Maria. Ci hanno poi estasiato nuovamente con tante foto di coppia e sembravano il ritratto della felicità. Oggi si parla di crisi tra di loro e della fine del loro matrimonio. Nessuna conferma, ma neppure smentita da parte dei diretti interessati, che intanto proseguono a non dare notizie.