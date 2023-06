Bastian Muller, la rivelazione della donna lo umilia totalmente: “Non capisce nulla”

Bastian Muller e quella rivelazione su di lui che fa saltare dalla sedia. La famosa donna rivela che non capisce nulla e i fan insorgono, la curiosità divaga tra i social, tutti vogliono sapere che cosa stia succedendo.

È una rivelazione secca quella che rilascia la famosa donna, la quale dichiara su Bastian Muller che non capisce niente. Ovviamente sono in molti a volerne sapere di più, cosa starà succedendo? Non è che tra lui e la Blasi c’è già “maretta” in corso?

Quel che è certo è che i rispettivi partner degli ex coniugi Totti/Blasi dovranno prepararsi a supportare psicologicamente le loro dolci metà in quanto la battagli in tribunale non si risolverà tanto presto. La chiusura del loro divorzio sarà lungo e tortuoso in quanto di “carne al fuoco” ce n’è veramente tanta.

È affidamento condiviso per la Blasi e Totti

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventato un caso mediatico senza precedenti. I due si danno battaglia e nessuno ha intenzione di retrocedere, proprio per questo il giudice, forse spazientito dai loro litigi ha preso una decisione in merito. Totti e la Blasi avranno un affidamento condiviso. Per i figli? No stiamo parlando dei loro costosi rolex.

Da quello che si può capire quindi, i costosi accessori dei loro guardaroba per il momento pare non avranno un proprietario esclusivo, saranno quindi i due a dover decidere come risolvere la situazione? Speriamo che non facciano come la scuola di calcio, non avendo trovato un punto d’incontro hanno pensato bene di chiuderla, gettando nello sconforto tantissimi ragazzini che non sanno più dove allenarsi. Quel che è certo è che questo capitolo della loro vita non finirà tanto presto.

Le parole su Bastian Muller

Ecco la rivelazione di Vladimir Luxuria che ha generato scalpore su Bastian Muller, la donna ha dichiarato che il calciatore tedesco non capisce nulla…ovviamente sta parlando del suo italiano, in quanto l’atleta parla solo tedesco o inglese. Dopo la battutina “sulle mani grandi” rilasciata dall’opinionista all’Isola dei famosi, Ilary Blasi l’ha finalmente accontentata, presentandogli la sua nuova fiamma.

Luxuria ha dichiarato: “Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. È stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi sono un’impicciona. Mi piace sapere le cose ma rispetto la privacy”.

Molte rivelazioni che i due piccioncini gli hanno confidate, non le ha ovviamente raccontate ai giornali, ma ha poi concluso: “Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie come Al Bano e Romina, però sono cose che succedono”.