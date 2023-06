Cos’è successo a Juliana Moreira? La foto allarma e preoccupa il web: ridotta così

Juliana Moreira fa preoccupare e non poco i suoi numerosi estimatori. Lo scatto che li ha gettati immediatamente nello sconforto.

È indubbiamente una donna bellissima la splendida Juliana Moreira. Dotata di grande simpatia e di ingente solarità, è entrata in men che non si dica nel cuore degli italiani di ogni età, per poi non uscirne più. Accanto al mitico Gabibbo, ci ha fatto tanto divertire e regalato momenti decisamente esilaranti.

Da un po’ di tempo la donna ha lasciato il Piccolo Schermo dove in effetti ora appare solo di rado, per qualche intervista a cuore aperto. Ha infatti deciso di occuparsi maggiormente della sua meravigliosa famiglia, che ha costruito con il marito Edoardo Toppa. Lo ha conosciuto proprio grazie a Striscia La Notizia e al team di Antonio Ricci.

I due sono inseparabili e condividono molte passioni, come quella per la cucina e l’amore per lo sport e per la natura. Adorano poi soprattutto trascorrere molto tempo all’aria aperta in compagnia delle loro creature, che sono la loro gioia più grande. Mai una nube sul loro rapporto, che viaggia alla grande da quando si sono legati, sentimentalmente parlando, nel 2007.

La sua bellissima famiglia

Frutto del loro immenso amore sono le nascite di Lua Sophie, venuta al mondo il 25 luglio del 2011 e di Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. Edoardo e Juliana hanno presentato par la prima volta le loro creature in TV nel salotto di Verissimo. Per l’occasione l’inviato di Striscia, si è mostrato con un look più selvaggio, con tanto di capelli lunghi e ribelli.

La splendida Juliana, che oggi è lanciatissima sempre più come modella per prestigiosi marchi, ha di recente deciso di farsi ridurre chirurgicamente il seno a causa dei forti dolori che provocava da tempo alla schiena. Tuttavia ora l’artista ha di nuovo fatto preoccupare i suoi numerosi estimatori pubblicando uno scatto inedito in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

La storia Social che ha molto spaventato

Qui si è mostrata in tenuta sportiva, assai dolorante. È in piedi e cammina con le stampelle e con un tutore. A quanto pare la Moreira si è fatta male durante alcuni allenamenti sportivi. Già negli scorsi giorni aveva fatto trapelare qualcosa, ma in ogni caso lei non ha mai perso per davvero il suo luminoso sorriso. Non per nulla anche in questo caso ci ha scherzato sopra.

Le sua vita scorre comunque alquanto serena, per lo più in Thailandia, dove si è trasferita con marito e figli, sebbene possieda anche una base nella città di Milano, soprattutto per motivi espressamente lavorativi. In questo momento tra l’altro ha reso pubbliche sui Social tante fotografie in bikini e con indosso meravigliosi abiti di cocktail, in veste di testimonial per svariati marchi.