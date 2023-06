Giucas Casella, dopo il Gf Vip per lui non c’è stato nulla da fare: ecco com’è ridotto oggi

Giucas Casella, il simpatico ipnotista è letteralmente sparito dalla TV. Che fine ha fatto l’uomo?

I suoi fan, decisamente molto numerosi, sono assai preoccupati. Per quale motivo Giucas Casella è scomparso dalle scene? Non per nulla da tempo si è dato alla macchia. Sul Piccolo Schermo, salvo rarissime apparizioni, è proprio sparito. Solitamente presente nei salotti televisivi, tra cui quelli di Barbara D’Urso e Mara Venier, dopo il GF Vip, ha diminuito la sue apparizioni in TV.

Ciò è alquanto insolito, visto che solitamente, dopo una simile esperienza, sono molti gli inviti nei salotti TV al fine di parlarne. Se così è stato all’inizio, sebbene le sue apparizioni si siano contate sulle dita di una mano, poi ben presto non è più stato così. Durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia Giucas ha fatto preoccupare a causa di alcune sue confezioni di salute.

Difatti, secondo alcuni, lui aveva mostrato degli iniziali segni di demenza senile. A stargli accanto, soprattutto nei momenti più difficili, da ben 40 anni è la sua splendida compagna. Stiamo parlando dell’ex annunciatrice TV Valeria Perilli. I due sono legatissimi ancora oggi, sebbene l’incantatore TV l’abbia tradita in passato. Ciò è accaduto all’inizio della loro relazione.

Un’ombra sul suo passato

Lui una sera aveva incontrato la sua celebre ex Carol Torr, una celebre modella tornata in Italia per prendere parte a una sfilata. Fu proprio durante la passione ritrovata di quella notte che venne concepito un figlio di nome James, che Giucas ha poi deciso di crescere insieme alla sua dolce metà Valeria.

Chiaramente questo è stato un segno di grande forza psicologica da parte della donna, oltre del fatto che il loro sia vero amore. Tuttavia se Casella è parecchio distante dalla TV, non lo è certo dai Social. Difatti è molto attivo in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram, specialmente per la condivisione di scatti e video.

Il reale presente di Giucas

Ultimamente ha fatto visita ai neo genitori Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, per conoscere la loro creatura da poco venuta al mondo. Il video, decisamente dolcissimo ed emozionante, ha merito un tripudio di cuoricini palpitanti, oltre che di teneri commenti. Giucas ha anche ricondiviso coi suoi estimatori altri momenti della sua vita privata, come l’incontro col Santo Padre.

In nome della sua ragguardevole ironia, che da sempre lo contraddistingue, non mancano nemmeno le pubblicazioni di meme e di video molto ironici, che strappano più di un sorriso ai suoi fan. A quanto pare Giucas sta benone. Semplicemente potrebbe aver deciso di restare più lontano dalla TV, in attesa di un’altra grande occasione, che certamente lui saprà cogliere al volo.