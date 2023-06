Elena Sofia Ricci, avete dato un’occhiata alla sua casa? La chicca è proprio il divano

Elena Sofia Ricci ha aperto le porte della sua splendida casa. I follower hanno visto qualche foto che conferma il suo buon gusto. Andiamo a scoprire qualche dettaglio interessante.

Nata a Firenze il 29 marzo 1962, il suo esordio è avvenuto con il film Impiegati di Pupi Avati che le ha assicurato il Globo d’oro come miglior attrice rivelazione. Nel 2006 è arrivato il successo con la fiction I Cesaroni. Con Claudio Amendola ha regalato tante emozioni al pubblico per ben cinque stagioni fino al 2011.

Allo stesso tempo ha avuto un ruolo importante nella fiction Giovani Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra. A seguire Tutti i rumori del mondo, Gli ultimi del paradiso, Io e mia sorella, In nome del popolo sovrano, Ne parliamo lunedì, Commedia sexy. Grazie ad alcune collaborazioni ha portato a casa un Nastro d’argento e un David di Donatello.

Poi è stata la volta di Mine Vaganti, Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, La rivolta degli impiccati. Nel 2011 ha il ruolo di Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1. Nel 2014 ha lavorato di nuovo accanto ad Alessandra Mastronardi nel film Romeo e Giulietta. La lista è ancora lunga, chiaro segno che ha una carriera degna di tutto rispetto.

Attualmente la Ricci vive a Roma, non si conosce dove di preciso. Qualche anno fa ha aperto le porte della sua dimora alle telecamere di Domenica In, anche se non manca mai occasione di vederla. Ecco su Instagram un post interessante a tal proposito.

Curiosità sulla vita privata di Elena Sofia Ricci

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata nel 1991 con lo scrittore Luca Damiani, ma l’idillio è finito dopo un anno. Nel 1996 è stata al centro del gossip per la relazione con Pino Quartullo e dal loro amore è nata la figlia Emma. Poi è convolata a nozze con Stefano Mainetti dal 2003 al 2022 che lo ha reso padre di Maria.

Adesso pare che sia legata a Gabriele Anagni, un collega di 31 anni. La Ricci non ha mai confermato o smentito la notizia. Per ora non si sa nulla su questioni di cuore a differenza della sua casa. Attraverso alcune foto pubblicate da lei è possibile farsene un’idea.

Ecco dove vive l’attrice

Elena Sofia Ricci ama avere un rapporto costante con i fan, quindi tende ad aggiornarli su tutto attraverso i social. Di recente, per esempio, ha voluto mostrare un angolo della sua casa. Probabilmente si trova nel salotto dove ha collocato un enorme divano.

L’oggettistica non fa altro che confermare il suo buon gusto e le ampie finestre rendono l’ambiente luminoso. All’esterno c’è un balcone abbastanza ampio da accogliere delle sedie e dei vasi con le piante. Tutto risulta perfetto. D’altronde non c’era da stupirsi.