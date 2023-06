Michelle Hunziker in lacrime per colpa del suo ‘uomo’: Aurora ha visto tutto e non ha potuto farci nulla

La meravigliosa Michelle Hunziker è scoppiata in men che non si dica in lacrime. Tutta colpa del suo uomo. Centra la figlia Aurora. Il racconto dei fatti.

È ancora lei, la meravigliosa Michelle, una delle conduttrici e showgirl operanti nel nostro Paese più amate dagli italiani. Ora la vediamo accanto al mitico Gerry Scotti a condurre il Tg Satirico di Antonio Ricci Striscia La Notizia. La seconda stagione del suo one woman show Michelle Impossibile è stato un autentico successo.

Fin dalla prima puntata ci ha regalato immense emozioni con il duetto tra la figlia Aurora e l’ex marito Eros Ramazzotti. Dopo la conclusione del suo secondo matrimonio, la Hunziker ha vissuto un’assai appassionante storia d’amore con il medico Giovanni Angelini. Durante la primavera 2022 hanno iniziato a fare capolino le prime foto che li ritraevano insieme.

Tuttavia è stato nel corso dell’estete che i due hanno regalato gli scatti più bollenti che parlavano di vacanze al mare, in particolare in Sardegna. A settembre però l’idillio è finito e lei, ospite a Verissimo, si è dichiarata single. Ha sostenuto, innanzi a una meravigliosa Silvia Toffanin, di stare bene così e di non cercare altro.

La sua vita da neo nonna

Michelle, oltre ad essere una grandissima professionista, è mamma di tre figlie e una nonna sprint. Infatti la primogenita Aury le ha regalato un nipotino a dir poco splendido di nome Cesare, che è la luce dei suoi occhi. A condividere con lei tale sperienza è stato anche l’ex marito Eros, con il quale Michelle ha un ottimo rapporto.

In passato si era anche mormorato di un possibile ritorno di fiamma con lui, che però non c’è mai stato. Stesso discorso anche per il secondo marito, Tomaso Trussardi. Secondo alcune voci vicine alla coppia, lui ci avrebbe anche voluto riprovare, ma le cose non sono andate come sperato. Ora la showgirl svizzera è apparsa sui Social in lacrime. Tutta colpa di un maschio, o meglio del suo uomo.

L’uomo che l’ha fatta piangere

Non avevamo forse detto che Michelle è single ora come ora? In effetti pare che sia ancora così. Infatti con il suo uomo, in maniera scherzosa, vogliamo indicare il piccolo Cesare, ovvero il suo bellissimo nipotino. L’artista cerca di trascorrere più tempo possibile in sua compagnia, con tanto di passeggiate al parco, insieme ad Aurora e alle altre sue due figlie, ovvero Sole e Celeste.

Lei, come ha rivelato la stessa visibilmente commossa, si emoziona tantissimo e fino alle lacrime, quando lo guarda e lo tiene in braccio, magari nell’atto di dargli il biberon. Il video relativo ha intenerito moltissimo i suoi estimatori, che la trovano una nonna bellissima e super dolce. Pioggia di like e cuoricini pulsanti per lei.