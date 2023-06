Il giudice Foti di Forum sorpreso con la giovanissima: nel lettone così fra coccole e carezze

L’avvocato e giudice Francesco Foti beccato così. Nel lettone con lei. I fan al settimo cielo.

Forum è ancora oggi uno dei programmi più seguiti e apprezzati dagli italiani. Dopo aver visto alla conduzione Catherine Spaak, Rita Dalla Chiesa e Paola Perego, troviamo da tempo al suo timone la bravissima e impeccabile Barbara Palombelli. Altre grandi star della trasmissione sono i giovani Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro, entrambi ex gieffini.

Tanti sono i casi che ci vengono raccontati nel famoso tribunale TV e che appassionano gli italiani. Personaggi molto noti sono anche diventati i giudici che emettono le sentenze. Fra di loro è da annoverare di certo Francesco Foti. È entrato a far parte del cast di Forum dal 2009. In quell’occasione ha sostituito il noto giudice Santi Licheri.

Oltre a essere un grandissimo appassionato di Giurisprudenza, Foti ama moltissimo la TV ed è un vero amante degli animali. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Degli Studi La Sapienza di Roma, negli Anni ’70, si è poi dedicato nuovamente con passione allo studio per diventare avvocato.

Il percorso accademico di Francesco

Successivamente ha affrontato l’esame per l’abilitazione alla professione forense. Ha partecipato a numerosi processi anche di fatti di cronaca molto importanti, come per esempio a quello denominato Processo Moro. La sua carriera è proseguita sempre più a spron battuto e in nome del suo talento e della sua preparazione ha ricevuto svariati riconoscimenti.

Come quello che ha ottenuto nel mese di gennaio del 2009. Si tratta di quello che lo vede nella veste di uno dei consulenti dell’attività parlamentare per la Presidenza del Consiglio Dei Ministri. Un impegno certamente molto importante che gli ha donato tantissima fama. Una fama che è aumentata nei mesi successivi quando è approdato a Forum.

Il suo grande amore

Ora Foti ha intenerito moltissimo i suoi estimatori con uno scatto, caricato sul suo Profilo Ufficiale Instagram, dove ha immortalato la sua adorata cagnolina, che lui ama alla follia. L’ha fotografata mentre si dedicava al riposo sul letto. Lei, dal canto suo, appare molto felice e propensa a farsi fotografare.

Del resto già altre volte il suo padroncino lo ha fatto, suscitando l’ammirazione e la gioia dei suoi followers. Sul suo Profilo Instagram troviamo anche scatti a sfondo culinario, a dimostrazione di quanto lui ami la buona cucina. Così come altri che lo vedono dedicarsi al mero relax al mare per un buon pranzetto a base di pesce a piedi nudi nella sabbia, o per quattro chiacchiere con Paolo Ciavarro.