Leonardo Greco, da pupillo di Uomini e Donne alla tremenda malattia: “Mi ha spaccato” | Ecco che fine ha fatto

Leonardo Greco è passato dalle stelle alle stalle nel giro di pochissimo, da tronista di Uomini e Donne a quella tremenda malattia che l’ha distrutto fisicamente. Ecco che fine ha fatto e come sta oggi.

Da tronista di Uomini e Donne a infermo per quella tremenda malattia che “l’ha spaccato dentro”. Il povero Leonardo Greco, ha visto la sua vita passare dal paradiso all’inferno alla velocità di un battito di ciglia. Ecco come sta oggi l’ex tronista e che fine ha fatto.

Leonardo Greco aveva segnato la storia durante la sua permanenza al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in quanto sarà sempre ricordato per le sue particolari corteggiatrici, in quanto in quella edizione del 2010, il tema della De Filippi su cui ha basato le sue puntate era “l’amore non ha età“. Ve lo ricordate?

Chi scelse all’epoca Leonardo Greco?

Classe 1982, Leonardo Greco, nato a Milano è stato uno dei volti noti del dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dell’edizione del 2010. Nonostante siano passati anni, l’ex tronista viene ricordato con piacere dai suoi fan, i quali continuano a seguirlo sui social, per via di quelle discussioni “spettacolari” che avvenivano durante tutte le puntate tra lui e le sue due corteggiatrici più focose, Barbara Barbieri in arte, Bubi e Diletta Pagliano.

L’ex tronista alla fine scelse la Pagliano, lasciando la Barbieri molto contrariata. I due ci hanno provato seriamente a far funzionare la loro storia, ma purtroppo non erano predestinati, così si lasciarono, chiudendo definitivamente quel capitolo della loro vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓛𝓮𝓸𝓷𝓪𝓻𝓭𝓸 𝓖𝓻𝓮𝓬𝓸 (@leonardo.greco)

Dalla malattia alla vita di oggi

Leonardo Greco, da pupillo di Uomini e Donne a quella terribile malattia che l’ha “spaccato” da dentro. L’ex tronista ha raccontato in diverse occasioni di quello che ha dovuto passare durante la pandemia, lui all’epoca si ammalò di Covid, ma in maniera molto grave. Ecco cosa aveva dichiarato:

“Questo virus non ti guarda in faccia, ti prende e se ti prende bene, ti spacca dentro…”. È stato addirittura ricoverato in terapia intensiva perché non riusciva a respirare, a differenza di altri, lui è stato fortunato e oggi può pensare a quei terribili giorni, solo come un brutto ricordo.

Oggi infatti ha deciso di vivere una vita più tranquilla, concentrandosi di più sulle sue priorità, ha visto la “morte in faccia” e non vuole più sprecare la vita. Continua il suo lavoro come vocalist, speaker, agente immobiliare e personaggio social e si gode la sua routine insieme a sua figlia Sofia, avuta da una precedente relazione, che riempie le sue pagine social da sempre. I due infatti sono molto affiatati.