Affari tuoi, chi è il cattivissimo e perfido dottore: finalmente è uscito il nome

Ad Affari tuoi finalmente è stata svelata l’identità del perfido e cattivo dottore che parlando al telefono con il conduttore di turno, cerca di far venire mille dubbi al povero concorrente, il quale deve decidere se “Prendere o Lasciare” (ehm no…questo forse è un altro show?), l’offerta suggerita.

Finalmente dopo tanti anni è stato svelato il nome del perfino e cattivo dottore che parla sempre alla cornetta con il conduttore di Affari tuoi. In ogni puntata contratta a rialzo o ribasso proponendo un’offerta all’ignaro concorrente, il quale deve decidere se accettare la proposta, tenersi il proprio pacco o cambiarlo con quelli rimanenti. In tutti questi anni i telespettatori pensavano non esistesse, invece il dottore è un uomo in carne e ossa, ecco chi è.

Tra l’altro il dottore di Affari tuoi è stato il cognato di un personaggio molto amato in passato, purtroppo venuto a mancare molti anni fa, spezzando il cuore dei suoi fan. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Le regole di Affari tuoi

Prima di svelarvi l’identità del dottore di Affari tuoi, per chi non conoscesse il programma, si tratta di uno delle punte di diamante della Rai, in quanto questo show tiene compagnia agli spettatori durante l’ora di cena, diventando una presenza fissa nelle case degli italiani. In pratica, ci sono 20 concorrenti, i quali a loro volta dispongono di una scatola che rappresenta una regione italiana, chiusa con uno spago rosso.

Ogni pacco può avere un valore economico che va da 0 euro fino a 500.000 euro. Il concorrente che viene selezionato dispone di una scatola di cui ovviamente non ne conosce il contenuto e durante la manche dovrà cercare di eliminare le varie regioni d’Italia dove secondo lui ci sarebbero i premi più bassi. Il dottore cerca di minare la concentrazione del concorrente, proponendogli delle offerte “fasulle” che si discostano dalla cifra che realmente potrebbe andare a vincere. Ovviamente questo si capirà con la scelta finale del giocatore il quale capirà il valore effettivo della sua vincita, scoperchiando l’ultimo pacco (che sia quello con cui è partito all’inizio o un altro).

L’identità del dottore

Il dottore di Affari tuoi in tutti questi anni non si è mai fatto vedere in volto, di lui conosciamo solo le sue offerte fatte per telefono con il conduttore di turno. Per questo motivo molti spettatori pensavano che in realtà non ci fosse nessuno dietro quella cornetta. In realtà, non è così, in quanto l’identità del boia cattivissimo e perfido (ovviamente si scherza), appartiene a Pasquale Romano.

Soltanto lui e il notaio sanno le cifre presenti in ogni pacco, per questo si divertono, a volte anche sadicamente, a torturare il povero giocatore che deve fare una scelta finale molto difficile. Pasquale Romano è stato il cognato dell’ormai compianto, Alberto Castagna, volto storico dell’amato Stranamore. Prima di diventare colui che sta dietro le quinte di programmi famosi, non solo Affari tuoi, il sessantenne è stato un ex professore di Filosofia.