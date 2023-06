Vi ricordate le principesse Selassié? Finiti i soldi del Gf sono costrette ad andare avanti così

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 molti si sono chiesti che fine abbia fatto il trio delle Selassié. Ecco la risposta alla domanda.

Jessica, Lulù e Clarissa sono diventate popolari grazie al reality condotto da Alfonso Signorini. Sono entrate nella casa nella prima diretta in compagnia di Alex Belli e una delle tre ha ottenuto la vittoria. La prima a dover abbandonare il gioco è stata Clarissa per colpa di una nomination non superata. Le altre due, invece, sono riuscite a restare fino alla fine.

Lulù ha conquistato gli italiani con la storia d’amore con Manuel Bortuzzo. L’idillio ha avuto alti e bassi a causa della gelosia di lei. Non a caso il ragazzo dall’indole pacata ha perso le staffe in più di un’occasione lasciando di stucco tutti. A un certo punto è intervenuto anche il conduttore per invitarla a moderarsi. Per fortuna i due sono riusciti a trovare un equilibrio anche dopo la fine della loro avventura televisiva.

Dopo qualche mese si sono lasciati prendendo strade diverse. Jessica si era focalizzata su Alessandro Basciano, ma lui ha palesato un interesse per Sophie Codegoni. Poi è arrivato Barù Gaetani e le cose sono cambiate. Anche se lui non l’ha mai corrisposta, era palese l’amicizia speciale che si era creata tra loro. Tuttavia di recente sui social qualche influencer ha insinuato che non sono stati sinceri con il pubblico.

Nonostante l’avventura televisiva sia terminata, le sorelle hanno mantenuto dei rapporti con alcuni concorrenti. A oggi che fine hanno fatto le sorelle? La risposta vi stupirà.

Ecco cosa stanno facendo le Selassié

Clarissa è stata la prima ad andare via dalla casa del Grande Fratello Vip 6, però nello studio si è fatta valere esponendo il suo pensiero sulle dinamiche del gruppo. La 19enne è nata a Roma e attualmente è una nota influencer. Sta portando avanti gli studi per laurearsi presso la Cabot University. Per quanto riguarda la vita privata non è chiaro se sia fidanzata o meno.

Quando era nella casa era fidanzata con un certo Antonio Medugno. Andrea Maestrelli, concorrente del Gf Vip 7, ha catturato la sua attenzione al punto tale da urlare con il megafono dall’esterno della casa. Il ragazzo imbarazzato ha apprezzato il vesto.

Progetti di Jessica e Lulù

Dopo la fine della relazione con Manuel Lulù non si è fatta vedere con nessuno mentre lui è stato beccato con la tik toker Angelica Benvieri. Anche lei si sta dedicando agli studi presso la stessa università di Clarissa e allo stesso tempo fa impazzire il web con degli scatti audaci.

Infine Jessica ha dichiarato apertamente di essere single, smentendo così il gossip di un flirt. Al momento si sta impegnando per raggiungere degli obiettivi professionali e sicuramente la vittoria del reality le ha dato l’opportunità.