La vita in diretta, scontro di fuoco nel bel mezzo della trasmissione: “Dillo a tua sorella” | Volano ‘schiaffoni’

Nello studio de La vita in diretta è accaduto un qualcosa di davvero inaspettato. Sono state pronunciate parole grosse tra gli ospiti. Ecco cosa è successo andando nel dettaglio.

La vita in diretta è un programma televisivo dedito all’attualità con approfondimenti dell’ultima ora. Si affrontano argomenti di cronaca nera, di politica e di tanto altro ancora con ospiti d’eccezione. In effetti sanno come tenere alta l’attenzione del pubblico con il conduttore Alberto Matano.

E’ al timone della conduzione dal 2019 e fa compagnia agli italiani su Rai 1 ogni giorno dalle 15.20 alle 18.50. Il programma è andato in onda nel 1991 per la prima volta su Rai 2 con il titolo Detto tra noi. Poi dal 1995 ha subito un restyling a partire dal titolo che diventò La cronaca in diretta. La conduzione fu affidata ad Alessandro Cecchi Paone. Successivamente è diventato Cronaca in diretta con David Sassoli e dal 1998 non ha cambiato più il titolo.

La prima versione estiva, ovvero E la chiamano estate, è stata affidata a Michele Cucuzza. Accanto a Matano è stata collocata Lorella Cuccarini negli anni scorsi, ma pare che lei sia andata via per delle incomprensioni con lui. Per questo motivo avrebbe accettato la proposta di Maria De Filippi.

Adesso Matano conduce da solo il programma, ma sa che può contare su ospiti ben aggiornati sugli argomenti trattati nello studio. Eppure qualche volta capitano degli imprevisti che nemmeno lui sa gestire. Un episodio insolito si è verificato nella puntata del 26 maggio 2023. Sono volate parole forti.

La vita in diretta, Alberto Matano spiazzato da lei

Nella puntata menzionata si stava parlando della vicenda insolita di una ragazza di nome Marta. Ha raccontato alla trasmissione radiofonica I Lunatici che il padre non sarà presente il giorno della sua laurea, il 31 maggio, perché assisterà alla finale di Europa League Siviglia – Roma.

Tra le ospiti che hanno commentato c’erano Alessandra Mussolini, Stefania Orlando, Luisella Costamagna e Francesca Reggiani. La Costamagna ha espresso un suo parere: “Sarei indulgente con lui, bisogna arrivare dove lui non arriva. In questo caso, comunque, il padre l’ha fatta studiare. Ha investito su di lei per avere un futuro migliore”. La Reggiani è intervenuta, ma non è stato apprezzato quanto detto.

“Dillo tua sorella”

“Non dico che ha ragione, la vedevo un po’ confusa”, ecco ciò che spinto l’altra a replicare in questo modo: “Ma come! Dillo a tua sorella ‘La vedevo un po’ confusa’”. La Reggiani ha specificato che si riferiva alla situazione.

“La ragazza dovrebbe aver preso conoscenza dell’identità del padre. Non dovrebbe essere una sorpresa”. Alla fine le due hanno riso sulla vicenda e la trasmissione è andata avanti senza problemi.