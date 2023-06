Natalia Titova, la decisione tra le lacrime: “Ho dovuto dirgli addio perchè…”

Natalia Titova ha fatto delle dichiarazioni e qualcuno ha fatto riferimento al compagno di vita Massimiliano Rosolino. Non sono mancate le lacrime.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono una delle coppie del mondo dello spettacolo italiano più amate. Il loro amore è la conferma che anche in un contesto televisivo può nascere un sentimento forte. Galeotto fu Ballando con le stelle di Milly Carlucci dove hanno avuto la possibilità di esibirsi insieme e…innamorarsi.

Lui è uno degli sportivi più noti di tutti i tempi, in quanto ha portato a casa varie medaglie nel corso della sua carriera di nuotatore. Ha vinto nel 2000 a Sydney e l’anno successivo a Fukuoka. Tra il 1995 e il 2008 è stato 14 volte campione europeo. A un certo punto si è dedicato alla televisione, così ha avuto modo di svolgere il ruolo dell’inviato in una delle precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi.

Natalia Titova, invece, è una ballerina professionista entrata a far parte del cast dello show della Carlucci. Nata il 1° marzo 1974 in Russia, anche lei ha portata a casa numerose vittorie. Nel 1998 è arrivata in Italia per ballare con Simone Di Pasquale, con il quale ha avuto una relazione. Dal 2005 al 2014 ha entusiasmato il pubblico della Rai il sabato sera. Nel 2006 ha conosciuto Rosolino.

I due sono genitori di due splendide bambine che hanno ereditato sia la loro bellezza che il talento. Sui social mostrano ai rispettivi follower la quotidianità, ottenendo così tanti like e commenti positivi. Eppure in queste ore i fan sono preoccupati per un’affermazione della Titova. Ecco cosa sta succedendo.

Natalia Titova a ruota libera sul compagno

Da una parte c’è un atletico napoletano, gioioso e pieno di energie. Solare ed estroverso, è impossibile non amarlo. La Titova, invece, è riservata e apparentemente glaciale. Attenta a ogni minimo particolare e dedita anima e corpo a tutto ciò che fa. In poche parole sono il sole e la luna, ma l’amore ha trionfato.

Anche se sono passati tantissimi anni, la Titova ha ammesso di non fidarsi: “Non mi fido, ma lo lascio sempre libero e vivo meglio, chi cerca trova e magari non voglio trovare. Non sono convinta, ma non guarderei mai”. Poi di recente ha parlato di un addio.

“Non avrei potuto fare di meglio”

“Ho lasciato Ballando con le Stelle a malincuore perché ero convinta che non avrei potuto fare di meglio di quello che avevo fatto. Ho fatto quella scelta unicamente per il grande rispetto che ho per il programma e per Milly, non per una questione di salute“.

L’addio, quindi, non riguarda Rosolino. Al settimanale Nuovo ha voluto mettere in chiaro le cose. Sarà sempre riconoscente allo show che le ha dato la popolarità, consapevole del fatto che non si presenterà più un’occasione bella allo stesso modo.