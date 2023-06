Elisa Isoardi, chiamata bollente dai vertici Rai: questa non se l’aspettava proprio

Isoardi, ora i suoi fan possono esultare. Nuova chiamata da parte dell’Azienda di Viale Mazzini. Il contenuto di essa.

Elisa Isoardi è ancora oggi una conduttrice italiana molto amata nel nostro Paese. Donna bellissima, ironica e dolcissima, è stata a lungo lontana dalla conduzione, per l’immenso dispiacere dei suoi numerosissimi estimatori. Chiacchieratissima per la sua presunta rivalità con la regina dei fornelli Antonella Clerici, ci ha conquistati nuovamente con il suo fascino e innato talento sulla pista di Ballando.

In quel frangente lei si era messa fortemente in gioco. Inoltre in coppia con il maestro Raimondo Todaro ci aveva fatto sognare ad occhi aperti. La loro complicità era stata talmente forte che in molti avevano iniziato a sussurrare che potesse essere nata una storia tra di loro. Così non è stato e i due erano e sono tutt’ora solo molto amici.

Ora come ora per altro la bella Elisa è ancora single e pare stare bene così, come ha rivelato a Nuovo. In pratica dopo la conclusione della sua lunga storia con Matteo Salvini e qualche altra relazione successiva, non si è davvero più innamorata. Almeno per ora. La sua esperienza all’Isola Dei Famosi non è andata come sperava, ma lei comunque non si è arresa.

Elisa non si è mai realmente fermata

L’abbiamo poi vista ritornare in Rai per qualche ospitata Domenica In, da Mara Venier. Poi è ritornata all’Azienda di Viale Mazzini con un programma, Vorrei Dirti Che, trasmesso su Rai Due. Tuttavia i suoi fan, che la seguono pure con vivo interesse sui Social, dove lei è molto attiva, sognano per lei la conduzione anche di altre trasmissioni, sia nuove che già avviate da tempo.

Ora è giunta la notizia di un suo possibile ritorno in grande stile. Difatti si sussurra che lei potrebbe nella prossima stagione, alla quale l’Azienda di Viale Mazzini sta lavorando a spron battuto, arrivare a occupare il timone di un seguitissimo programma di Rai Uno. Ad affiancarla in tale ruolo ci sarà, a quanto pare, la bella e brava Monica Caradonna.

La Isoardi potrebbe sbarcare a una nota trasmissione Rai

Avete capito di quale trasmissione stiamo parlando? Di Linea Verde. La rivelazione è appena stata fatta dal super informato Davide Maggio sul suo blog. L’arrivo della Isoardi a Linea Verde sarebbe possibile grazie allo spostamento di Daniela Ferolla a Unomattina e al congedo decisamente inaspettato di Marcello Masi.

La notizia, decisamente lieta, sarebbe anche una bella risposta nei confronti delle forti accuse di tutti coloro che hanno mosso alla Rai per la presunta assenza di quote rosa all’interno dell’Azienda. Nel frattempo Elisa appare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram in splendida forma. Sta dedicandosi sempre più allo sport, forse in attesa di una stagione lavorativa assai intensa.