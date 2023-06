Luciana Littizzetto, il figlio adottivo scoperto con le mani nel sacco: il (grave) richiamo dalla scuola

Luciana Littizzetto, l’amatissima attrice e comica a ruota libera sul figlio maschio. Lo ha proprio scoperto con le mani nel sacco. Il suo racconto.

È stata decisamente una terribile doccia fredda per i telespettatori e i suoi estimatori la notizia dell’abbandono della Rai della splendida Luciana Littizzetto. In primis tutto ciò era solo una voce ma poi l’annuncio ufficiale è arrivato, spezzando in mille pezzi i cuori dei suoi di tante persone.

L’artista torinese approderà a Discovery insieme al collega Fabio Fazio, che ha deciso anche lui di dire addio all’Azienda di Viale Mazzini dopo 40 anni di onorata collaborazione. Per tanti anni i due ci hanno tenuto compagnia in prime time la domenica sera su Rai Tre con Che Tempo Che Fa. Tantissime le esclusive e gli ospiti presenti in studio o coi quali hanno ottenuto collegamenti video.

Lucianina, ha alle spalle anche un curriculum di tutto rispetto come attrice. Tra l’altro per svariate stagioni l’abbiamo vista protagonista indiscussa della fiction di Rai Uno Fuoriclasse. Inoltre ha anche dato alle stampe svariati libri di successo, tra cui Io Mi Fido Di Te. Quest’ultimo è il suo più intimo, dove in esso Luciana ha parlato dei suoi due figli che ha preso in affido.

I figli di Lucianina

Oggi i due fratelli sono grandi. La maggiore è Vanessa, che di recente abbiamo visto su Instagram in una Storia con la sua celebre mamma, mentre il secondo genito si chiama Jordan. Ad aiutarla psicologicamente come mamma in questa veste è stata la splendida Maria De Filippi, con la quale la Littizzetto ha instaurato uno splendido rapporto di amicizia.

Le due si vogliono molto bene e sono molto complici. Immancabile poi la presenza dell’attrice in ogni stagione di C’è Posta Per Te, ove invia missive immaginarie ad alcuni vip del mondo dello spettacolo italiano. Le sue ospitate sono seguitissime e le clip relative diventano in men che non si dica vitali.

Il racconto dolceamaro sul figlio maschio

Tuttavia dicevamo che Luciana è anche una mamma. Durante una sua ospitata da Silvia Toffanin ha parlato di loro e ha svelato anche un aneddoto sul figlio maschio ai tempi del periodo scolastico: “Mi chiama la maestra di Jordan e mi dice: “Signora, potrebbe venire che le devo parlare? Guardi che suo figlio vende i suoi autografi, li ritaglia da diario!”, questa la rivelazione fatta dalla comica.

In realtà essa l’artista si era già accorta che l’allora bimbo aveva le pagine del diario tagliate dove c’era la sua firma. “Se in quarta elementare vendi gli autografi di tua madre poi immaginati tutto il resto!”, ha sentenziato sul finale la Littizzetto con il suo solito fare ironico e frizzante. Tuttavia anche in quel momento aveva gli occhi che le brillavano al solo pensiero di ripensare a suo figlio bambino.