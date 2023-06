Albano ha trovato già un’altra sostituta: “Se Loredana viene a mancare…” | Praticamente è la sua sosia per alcuni

Albano Carrisi potrebbe sostituire inaspettatamente la compagna di vita Loredana Lecciso con un’altra donna. Aria di crisi? Ecco come stanno realmente lo cose.

Albano Carrisi è uno dei cantanti che ha fatto (e continua tuttora a fare) la storia del mondo della musica italiana e il merito è sicuramente del suo indiscusso talento. Infatti con l’ex moglie Romina Power entusiasma ancora esibendosi sul palcoscenico. I due si sono conosciuti sul set del film Nel Sole nel 1967. Lui era ai suoi primi esordi e lei una giovane proveniente dall’altra parte del mondo alla ricerca del successo.

E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo un anno sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati Ylenia, Cristel, Romina Junior e Yari. Purtroppo la loro relazione è terminata nel 1999 si sono separati e una delle tante cause fu la scomparsa della primogenita a New Orleans. La Power spera ancora in un suo ritorno mentre lui ha gettato la spugna.

Dopo anni son tornati a esibirsi insieme, ma lui nel frattempo si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso. Sono diventati genitori di Jasmine e Albano Junior, ma per ora non sono convolati a nozze. A Verissimo il cantante di San Marco di Cellino ha riferito che non intende rivivere i momenti bui del divorzio. Ha anche aggiunto che si sente una famiglia a tutti gli effetti con lei senza un pezzo di carta.

In questi giorni è stato pubblicato un post su Instagram sulla Lecciso che la ritrae in un letto d’ospedale. Ma cosa sta succedendo? In realtà niente è come sembra.

Albano ha rimpiazzato la Lecciso?

Quando ha festeggiato i suoi 80 anni nell’Arena di Verona tutti erano presenti tranne la Lecciso. “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. Lei è fatta così”, ecco qual è stata la spiegazione di Albano. In compenso ha divertito il pubblico creando dei simpatici siparietti con l’ex moglie.

Da qualche ora, in verità, sui social un personaggio pubblico ha condiviso un post in cui qualche utente social l’ha paragonato proprio a Loredana Lecciso per la somiglianza. I fan, dunque, possono stare tranquilli per la donna. La notizia non riguarda lei, ma…lui.

Il commento che non è passato inosservato

La persona in questione non è altro che Giacomo Urtis. Ha riferito ai follower di aver fatto un piccolo intervento e si è fatto fotografare in una camera d’ospedale. Indossa degli occhiali e ora ha un look del tutto diverso, ovvero capelli lunghi e biondi.

In qualche commento si può leggere che Albano potrebbe rimpiazzare la compagna di vita con lui, dato che c’è una bella somiglianza. Ovviamente il tutto è stato detto in chiave ironica.