Diletta Leotta asfaltata dalla collega (molto famosa): “Se è andata lei a Sanremo allora…” | Che veleno

Un volto noto del mondo dello spettacolo italiano ha lanciato una frecciatina a Diletta Leotta. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

E’ un periodo magico per Diletta Leotta non solo da un punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Tempo fa è stata al centro del gossip per via della sua love story con Can Yaman. I due stavano addirittura parlando di matrimonio, in quanto lei è volata in Turchia per conoscere i futuri suoceri. Eppure l’idillio si è concluso in modo del tutto inaspettato.

L’attore non ne ha mai fatto parola mentre lei si è limitata a dire che non tollerava dei suoi comportamenti. Per fortuna ha voltato finalmente pagina e adesso è in dolce attesa. A breve renderà padre di una splendida bambina il calciatore tedesco del Newcastle Utd Loris Karius.

Si sono conosciuti a una cena di amici in comune a Londra e da allora sono inseparabili. All’inizio nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, ma poi si sono ricreduti con il passare del tempo. Di recente hanno trascorso una piacevole vacanza in Spagna, ma la splendida conduttrice ha dovuto fare i conti con un post pubblicato da Fabrizio Corona.

In pratica l’ex re dei paparazzi ha voluto mostrare una foto in costume per far capire a tutti che tende a usare Photoshop ostentando una perfezione che non le appartiene. Ormai è acqua passata, anche perché da qualche ora Diletta Leotta ha ricevuto una frecciatina da una sua collega. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una collega contro Diletta Leotta

Lei è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nata a Milano il 6 ottobre 1960, è presente nel piccolo schermo fin dagli anni novanta conducendo soprattutto programma televisivi dediti allo sport. Nel suo curriculum si possono menzionare La Domenica sportiva e 90° minuto. Nel 2005 ha partecipato allo show Ballando con le stelle di Milly Carlucci per poi ripresentarsi in qualità di giudice.

Per quanto riguarda la vita privata, la donna in questione è sposata con Marco De Benedetti dal 10 aprile 1997 e dal loro amore sono nati Alessandro e Virginia. Lei non è altro che Paola Ferrari. Ma cosa avrà detto sulla conduttrice di Dazn? Roba da non credere!

Botta e risposta delle due conduttrici

Ospite di Un giorno da pecora su Rai radio 1 Paola Ferrari si è scatenata nell’intervista facendo delle dichiarazioni. Ha parlato del Festival di Sanremo dicendo che è l’unica giornalista sportiva a non essere stata ancora contattata a eccezione di Diletta Leotta.

A Storie italiane invece ha detto altro: “E’ una ragazza bellissima, ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che speravamo di aver cancellato“. La diretta interessata rispose in questo modo: “Hai fatto pubblicità”.