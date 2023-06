Marica Pellegrinelli, perché ha liquidato Eros Ramazzotti: “Ecco cosa mi faceva”

Marica Pellegrinelli, a distanza di tempo tempo la verità sull’addio ad Eros. Perché lo ha lasciato.

Marica Pellegrinelli, la bellissima modella e showgirl è stata per tanti anni accanto a un mito vivente della musica italiana, molto amato pure in tutto il mondo. Ovviamente stiamo parlando del mitico Eros, con il quale ha costruito una splendida famiglia. Lui, più grande di lei di 25 anni, quando si sono conosciuti e poi spostati, aveva già alle spalle un matrimonio finito e una figlia grandicella, ovvero Aurora.

La sua prima celebre ex moglie era nientemeno che Michelle Hunziker. Tra l’altro il cantante romano e la showgirl svizzera, dopo un momento inziale di grande distanza, sono ritornati ad avere ottimi rapporti di amicizia. Il fatto di essere legati sentimentalmente parlando ad una star, ha immediatamente catapulto Marica nel chiacchiericcio, anche perché il marito non era mai uscito dal vortice del Gossip.

La loro unione sembrava molto solida, ma poi è arrivata la terribile doccia fredda come un fulmine a ciel sereno. Il loro matrimonio era arrivato al capolinea, non si trattava di un pettegolezzo ma della verità. I fan della modella, così come quelli dell’artista romano, sono rimasti annichiliti.

Marica si racconta

Oggi c’è ancora grande curiosità riguardo alla loro passata storia d’amore e ai motivi che li hanno spinti a dirsi addio. A quanto pare a mettere la parola fine al loro amore è stata Marica. Durante una delle poche interviste concesse alla Carta Stampata ha raccontato che cosa l’ha indotta a lasciare il marito Eros.

Al settimanale femminile F ha dichiarato: “Ero sempre sola coi bambini. Con lui avevo un ottimo rapporto e resta una figura importante della mia vita, ma non ero felice.” Per spiegare meglio la situazione la Pellegrinelli ha poi aggiunto: “Bellissime esperienze i tour, finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo, seguivo sempre mio marito. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio“.

I loro rapporti odierni

Un matrimonio conclusosi nel 2019 e che ha dato come frutto della loro unione la nascita di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La modella ha molto sofferto, ma poi ha riacquistato ben presto il sorriso. “Ho cercato di essere senza filtri ed è stato liberatorio. Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza. Gli voglio bene e lui a me” ha sentenziato sul finale della sua intervista la modella.

In ogni caso oggi, gli ex coniugi si sono lasciati alle spalle i dispiaceri e sono riusciti a dare valore al tempo passato insieme. Quel tempo che ha guarito le ferite. Il d0lore ha lasciato posto alla consapevolezza. Quale? Di aver vissuto davvero una splendida storia d’amore che non dimenticheranno mai anche se è tristemente finita.