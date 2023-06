Orietta Berti sfodera l’ascia: parole al veleno contro Iva Zanicchi | “Non si addice ad una donna matura”

Orietta Berti è rimasta molto infastidita dal comportamento di Iva Zanicchi, alla quale riserva parole al veleno. La Berti è su tutte le furie, l’atteggiamento della Zanicchi non è adeguato a una donna della sua età.

Orietta Berti sfodera l’ascia di guerra con quelle parole al veleno contro la collega, Iva Zanicchi. Il suo comportamento non è stato gradito dall’Usignolo di Cavriago, la quale attacca pesantemente l’Aquila di Ligonchio, (non stiamo vaneggiando, per chi non lo sapesse sono i soprannomi delle due cantanti), sostenendo che il suo comportamento non si addice per niente ad una donna matura come lei.

80 anni la Berti e 83 la Zanicchi, eppure gli animi di queste due “attempate” ma cariche nonnine non si placa. Sono due grandi della musica italiana e non ci pensano proprio ad andare in pensione, anzi continuano a frequentare prepotentemente il mondo dello spettacolo, facendo ancora parlare di loro. Non sappiamo quale patto abbiano fatto, ma l’immortalità gli dona sicuramente.

Il grande rammarico della Berti

Orietta Berti in una recente intervista, ha rilasciato diverse dichiarazioni, in vesta dei suoi 80 anni, compiuti il 1° giugno. Per lei non ci sarà nessuna festa grande, in quanto ha dichiarato la Berti: “Festeggerò lavorando, come sempre: due anni fa sul set di “Mille” Fedez e Achille mi hanno fatto trovare una bella torta, quest’anno farò un brindisi veloce. La vita scorre e io continuerò a rimboccarmi le maniche facendo cose nuove, mi sento piena di energia”.

La nota cantante di Fin che la barca va, ha parlato della sua bella famiglia, composta da suo marito Osvaldo Paterlini e dai suoi due figli, Otis e Omar. Il suo grande rammarico però riguarda proprio uno dei suoi figli: “Siamo una famiglia felice con l’unico cruccio che il mio secondogenito, Otis, credente, con una compagna credente anche lei e due figlie non si è ancora sposato. Speriamo che mi ascolti e lo faccia presto”.

Orietta Berti vs Iva Zanicchi

Orietta Berti è sul piede di guerra e sfodera l’ascia contro l’amica Iva Zanicchi, per lei solo parole al veleno. Nonostante le due siano amiche da anni, il comportamento tenuto dalla Zanicchi a Ballando con le stelle, alla Berti proprio non è piaciuto. Per questo ha dichiarato: “Tante volte si eccede per il gusto del gioco, ma in linea di massima penso che una parolaccia, accettabile sulla bocca di una vent’enne, non si addica a una donna matura”.

Alla Berti non sono andate giù soprattutto le barzellette spinte che la Zanicchi ha raccontato allo show di Milly Carlucci. Chissà cosa risponderà Zanicchi a questa steccata nei suoi confronti?