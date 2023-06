“Ha prenotato una stanza segreta”: Harry intimorito da Meghan | E’ tempo di divorzio

Cosa sta succedendo a Meghan Markle e il Principe Harry? Pare che siano ai ferri corti, soprattutto dopo un inaspettato retroscena venuto a galla sul duca di Sussex.

Il Principe Harry è noto da sempre per la sua indole ribelle. Infatti è andato contro la famiglia reale fino ad allontanarsi del tutto. Nel 2016 c’è stata una svolta nella sua vita, dato che ha conosciuto la moglie a un evento in cui i veterani di guerra si sfidano in diversi sport. Si è trattato di un colpo di fulmine a prima vista, ragion per cui da allora sono inseparabili.

In quel periodo lei era sentimentalmente legata allo chef Cory Vitiello, però le cose non stavano andando bene. Per questo motivo Meghan non esitò a lasciarlo per dare una possibilità al Principe. Dopo un serrato corteggiamento il figlio di Lady Diana è riuscito a conquistarla. Lei all’inizio si recava spesso a Londra per raggiungerlo al Nottingham Cottage.

La famiglia reale non ha visto di buon occhio la donna per via del suo passato di attrice e valletta. Al matrimonio di Pippa Middleton ci sono state le presentazioni ufficiali e successivamente il 19 maggio 2018 sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati Archie e Lillibet.

Nel 2020 hanno deciso di allontanarsi dalla corona e ciò non ha fatto altro che rovinare i rapporti con l’indimenticabile Regina Elisabetta II, l’attuale Re Carlo III e il Principe William. Kate Middleton ha cercato di far riappacificare i due fratelli, però il suo tentativo è stato inutile. Adesso pare che ci sia aria di crisi tra i duchi di Sussex al punto tale che si sta parlando di divorzio.

Il segreto del Principe Harry spiazza tutti

Il 19 maggio 2023 è stato l’anniversario del matrimonio, però nessuno dei due ha pubblicato una foto di coppia sui rispettivi profili social. Qualcuno ha parlato di crisi coniugale e la notizia si è subito divulgata. Per ora i diretti interessati non sono intervenuti, però si sta dicendo di tutto e di più.

Il giornalista Louise Robert ha dichiarato che il divorzio è imminente, in quanto lui si sarebbe già recato da avvocati divorzisti. Inoltre la giornalista Petronella Wyatt ha aggiunto che lui sentirebbe la mancanza di casa perché lei non le darebbe le giuste attenzioni. Ma cosa ha scatenato tutto ciò? Un segreto inaspettato.

Meghan su tutte le furie

Ebbene si…Harry sta trascorrendo più tempo del previsto a San Vincent Bungalow, un resort di lusso a Santa Barbara. Lì avrebbe prenotato una camera “segreta” che Meghan non avrebbe tollerato. Lui si è limitato a fare ricorso a terzi per smentire quanto detto.

Paul Burrel, ex maggiordomo della madre, ha rincarato la dose dicendo che i due ormai stanno insieme solo per i figli. Ci sarà un fondo di verità? Per ora tutto è ancora avvolto nel manto del mistero.