Elisabetta Canalis, il primo commento del suo nuovo amore fa incetta di like e rivela un segreto: “La distanza da casa tua…”

Elisabetta Canalis spunta sui Social il primo commento ufficiale del suo amore. Ormai i due fanno proprio sul serio.

Nonostante viva ufficialmente ancora in USA, dove si è recata moltissimi anni fa per amore, la meravigliosa Elisabetta Canalis è ancora amatissima dagli italiani. Dai loro cuori infatti l’ex velina sarda non è mai uscita. Era ancora giovanissima quando ha calcato con gran convinzione il bancone di Striscia La Notizia.

Lì ci ha incantati con la sua bellezza, la sua sensualità e fisicità da 10 e lode in compagnia dell’amica Maddalena Corvaglia. Finita poi la loro esperienza, le due hanno continuato a lavorare a spron battuto in TV e nel vasto mondo dello spettacolo in generale. La loro amicizia inoltre è proseguita anche a telecamere spente e la due sono diventate migliori amiche.

Entrambe bellissime, vincenti e famose, hanno occupato pagine su pagine di riviste di Cronaca Rosa, per via dei loro amori e svariati flirt. Poi è arrivata la doccia fredda che ha annichilito i cuori dei fan. La loro amicizia era finita e nessuna delle due ha voluto parlare della faccenda. Tutte e due sono diventate mamme, ma hanno poi concluso i loro matrimoni.

La vita americana di Ely

Elisabetta ha detto addio al marito Brian Perri, con il quale ha messo al mondo la figlia Skyler, con la quale appare sovente sui Social. Qui la Canalis è particolarmente attiva, sia con scatti che con video che riguardano anche e soprattutto la sua quotidianità. Donna dai mille interessi, è una super sportiva.

È anche diventata campionessa di kickboxing. Tra un allenamento e l’altro si è innamorata di Georgian Cimpaeanu. Se prima della loro liason si parlava a bassa voce e non se ne aveva la certezza, pian piano, complici anche tanti scatti realizzati da paparazzi sempre in agguato, si è intuito che fra di loro ci fosse realmente qualcosa di speciale. Ora i due non si nascondono più e lui si è esposto con un commento Social.

Il commento che non è passato inosservato

Elisabetta ha pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni momenti rubati dietro la quinte per un nuovo shooting e nuovi spot per una nuova campagna pubblicitaria. Bellissima e super in forma ha incantato in men che non si dica il vasto popolo del Web. Tuttavia non è sfuggito il fatto che la sua dolce metà ha voluto dire la sua.

“Ma la distanza tra casa tua e casa di massy è più o meno della distanza tra casa di massy e casa mia?”, ha chiesto nel commento pubblico Georgian. Adesso la ex velina ha risposto con un emoticom ridente a forma di gattino. Chiaramente il loro siparietto non è passato inosservato ai numerosi estimatori di Elisabetta, che hanno potuto constatare che lei è sempre più radiosa che mai.