Ultimo, lui e Jacqueline lo hanno fatto davvero prima di conoscersi: ormai lo ha confessato

Ultimo, l’intima e inaspettata confessione da parte del cantautore romano. Che cosa hanno fatto lui e la sua dolce metà prima di stare insieme.

È indubbiamente uno degli autori e dei cantanti della nuova generazione più apprezzati e stimati del nostro Paese, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Svariate le sue partecipazioni a Sanremo e numerose le sue canzoni, che sono autentiche poesie in musica, che sono poi diventate autentici tormentoni.

Stimatissimo dai colleghi, come Fabrizio Moro, il giovane è cresciuto sempre più dal punto di vista artistico e professionale. I suoi concerti sono sempre affollatissimi. Inoltre, vista la grande richiesta, è anche riuscito a suonare allo Stadio Olimpico. Un autentico onore per ogni grande artista del nostro Paese che si rispetti.

Lui possiede il classico zoccolo duro di estimatrici, che lo apprezzano non solo per le sue doti professionali, ma anche per il suo fascino. Tuttavia costoro hanno dovuto mettersi da tempo il cuore in pace. Infatti, dopo la conclusione della sua storia d’amore con la sua storica fidanzata, Federica Lelli, che chi aveva letteralmente spaccato il cuore, da tempo ha ritrovato l’amore vero con un’altra.

Il nuovo e longevo amore di Ultimo

Stiamo parlando della bellissima Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi. I due hanno ufficializzato il loro amore con un post su Instagram nel mese di marzo 2021. Da allora non perdono la ghiotta occasione di farci sognare ad occhi aperti con tanti altri splendidi scatti di coppia.

In occasione del suo docu film, intitolato Vivo Coi Sogni Appesi, appena uscito in esclusiva su Prime, Ultimo ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al Corriere Della Sera. Oltre a parlare della sua musica e dei suoi impegni, ha aperto pure il rubinetto sulla sua vita privata. In particolare ha rivelato retroscena inediti della sua relazione con Jacqueline.

Com’è nato il loro amore

A notarla per primo è stato lui. Navigando sui Social aveva visto una giacca disegnata da lei con una pezza a forma di chitarra. A quel punto le aveva scritto: “Vuoi essere la chitarra del mio prossimo tour?”. Si sono poi dati appuntamento a Trastevere, dove la ragazza è nata. Durante quella serata hanno parlato a lungo bevendo della birra.

Il giorno seguente lei è partita per l’America. Tra di loro è scattato il classico colpo dio fulmine. A tal proposito Ultimo ha svelato: “Ci eravamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei, così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America.”. Da allora i due non si sono più lasciati.