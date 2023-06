Charlene di Monaco, il messaggio subliminale è chiarissimo: hanno capito tutti cosa sta accadendo

Charlene di Monaco stupisce ancora una volta. Il suo look parla chiaro. Il segnale che ha voluto lanciare.

Da quando ormai, svariati anni fa, la splendida ex modella e nuotatrice professionista ha compiuto quel viaggio in SudAfrica, la sua adorata terra natale, che è durato un po’ troppo rispetto alla tabella di marcia, il chiacchiericcio non l’ha più abbandonata. Erano sopraggiunti problemi di salute che non le permettevano di prendere un aereo per fare ritorno a casa dove la attendevano marito e figli.

Hanno così iniziato a farsi sentire sempre più forte le voci relative e a una crisi di coppia. Il suo consorte, profondamente stanco del pettegolezzo, ha deciso di intervenire, dicendo che erano tutte falsità. Non potendocela fare da solo per quanto concerneva l’organizzazione della vita dei suoi figli, i gemelli avuti da Charlene, ha chiesto aiuto alle sue sorelle, che sono state felicissime di aiutarlo.

Peccato che nessuna delle due vedrebbe di buon occhio Charlene. Tuttavia l’antipatia sarebbe reciproca.

La Principessa sarebbe poi ritornata dal marito, salvo poi recarsi in una rinomata clinica svizzera per farsi curare. Non ha nemmeno trascorso le feste natalizie a casa. È ritornata qualche mese dopo ed è apparsa sovente molto strana e non più lei.

Il chiacchiericcio non si è mai fermato

Non sarebbero finite quindi le voci che la vorrebbero in crisi con Alberto. Successivamente poi si è fatta strada un’altra, tutt’ora non confermata, di una sua nuova gravidanza. Ciò ha fatto sognare ad occhi aperti i suoi numerosi estimatori, che speravano di vederla nuovamente e pure presto mamma. Tuttavia ora la Principessa sta facendo parlare di se per ben altro motivo.

Charlene è certamente una donna che ama molto stupire. Ora, durante il prestigioso Gran Premio di Monaco della Formula 1, ha per l’appunto stupito tutti quanti per aver scelto di dare una bella rinfrescata alle sue chiome. Basta con il biondo platino e sì a un castano scuro. Tuttavia è stato l’abito che lei ha indossato per l’importante occasione che ha fatto maggiormente parlare.

Charlene ha per caso lanciato un messaggio?

Era lungo e senza maniche. Colore blu notte, recava la firma di Akris. Il capo era ben illuminato dalla presenza di righe sottili verticali, molto colorate, che lo hanno percorso in tutta la sua lunghezza. Vedendo le varie strisce insieme si poteva notare il crearsi di una sorta di arcobaleno. Ed è per questo motivo che in molti hanno voluto cedere un omaggio, seppur silenzioso, al Pride Month.

Guarda caso, sta per iniziare a breve. Tuttavia c’è anche da dire che la Famiglia Reale non si è mai pubblicamente esposta sul tema. Ed è forse per questo motivo che nemmeno Charlene ha potuto farlo, se non in maniera appunto più sibillina, optando per questo capo di vestiario. Un abito che lei ha reso ancora più speciale abbinandolo a un paio dio tacchi blu elettrico, firmati Dior.