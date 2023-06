Rita Rusic, che razza di lavoro fa il suo fidanzato giovanissimo Cristiano? Finalmente la verità (che vi stupirà)

Rita Rusic, sapete che mestiere fa il suo giovane e bellissimo fidanzato? Non lo immaginereste mai!

La splendida produttrice cinematografica ha fatto di nuovo centro. Da un paio di anni a queta parte si è legata sentimentalmente parlando a un giovane e bellissimo uomo. Insieme i due, nelle vesti di fidanzatini, hanno anche partecipato a Pechino Express. L’uomo in questione si chiama Cristiano Di Luzio ed è nato nel 1990 ad Anzio, in provincia della Città Eterna.

Ovviamente è impossibile non averlo notato durante la sua esperienza con la sua dolce metà su Rai Due, così come sul seguitissimo profilo ufficiale Instagram di Rita. Non per nulla la Rusic, in occasione della festa degli innamorati, aveva pubblicato una veloce clip che conteneva loro foto tra cui una in cui il ragazzo appariva a torso nudo, con una camicia bianca a maniche lunghe appoggiata sulle sue spalle.

Tuttavia Cristiano non l’abbiamo solo visto a Pechino Express. Difatti, in nome della sua eccellente fisicità, lo abbiamo pure notato in una puntata di Ciao Darwin, dove in un momento della sfilata ha incantato tutti quanti. Muscoli scolpiti e bellezza mozzafiato. Il giovane possiede un carattere molto tosto e determinato ed è molto innamorato della sua fidanzata.

Chi è Cristiano Di Luzio e dove l’abbiamo già visto?

Pur essendo fidanzato con una vera star e diventato lui alquanto famoso, non è seguitissimo sui Social, in particolare su Instagram, dove non è nemmeno molto attivo. Questo fa pensare che Cristiano sia in realtà una persona molto riservata. Certo, non si nasconde e non cela il suo amore per Rita, che è più vivo che mai, ma in ogni caso tende a non parlare di lungo di sé e del suo privato.

Con la sua dolce metà tra l’altro condivide pure la passione per i viaggi, in particolare per l’Europa. Parla ben tre lingue in maniera impeccabile e oggi sono ancora molto richieste le clip relative alla sua partecipazione a Ciao Darwin, poco fa nominata, durante la puntata degli Umani contro Mutanti.

La vita lavorativa dell’uomo a telecamere spente

Se molti pensano che lui svolga solo il lavoro di modello, si sbagliano di grosso. Diciamo che questa professione l’ha svolta soprattutto in passato, per poi dedicarsi per lo più alla sua attività di imprenditore e allo sport, che è una delle sue più grandi passioni. Non per nulla adora mantenersi in forma andando quotidianamente in palestra.

Inoltre ama profondamente il calcio. Poco prima dell’avvio della messa in onda di Pechino Express Cristiano ha rivelato a TV Sorrisi E Canzoni: “Lontani da ogni comfort in Paesi così lontani da noi e dalla nostra mentalità, ho avuto la conferma che Rita è una persona generosa, caparbia, allegra e forte, che affronta ogni esperienza della vita con razionalità e temperamento”.