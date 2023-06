“Circondata da mura e filo spinato”, il racconto della famosissima sulla sua casa ha inquietato tutti | Assurdo

È un racconto durissimo e che spezza i cuori letteralmente in mille pezzi, quello fatto dalla super vip. Ha parlato della sua casa. Le parole che lasciano il segno.

Non è certamente facile per nessuno, soprattutto per personaggi molto esposti e conosciuti ai più parlare a ruota libera del proprio presente e passato, soprattutto se ricco di dolore e di momenti drammatici. Tuttavia sempre più persone trovano il coraggio di farlo, sia in televisione, soprattutto nei vari salotti TV, che pullulano ovunque, ma anche sulla Carta Stampata.

Le loro interviste a cuore aperto lasciano il segno e portano i telespettatori e i lettori a riflettere. Tante volte è davvero difficile, se non per certi versi davvero impossibile, anche solo minimamente immaginare che dietro a quegli sguardi e quei sorrisi, che ci fanno compagnia sia sul Piccolo che sul Grande Schermo, ci sia stato e ci sia tutt’ora grande dispiacere.

Di recente Carolyn Smith, impeccabile giudice di Ballando Con Le Stelle, ha parlato del ritorno del tumore. Ha pure pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram un video dove ha mostrato la sua parrucchiera intenta a raderla quasi a zero. Lo ha fatto per infondere forza a tutte le altre donne che hanno vissuto o che vivono tutt’ora il suo stesso dramma.

Le confessioni a cuore aperto di alcuni vip

In tempi meno recenti è stato il rapper Fedez a parlare dei suoi problemi di salute, idem l’attore Marco Bocci. Pure la meravigliosa Elisa Isoardi ha svelto in una sua bella intervista del tumore alla gola, che l’aveva colpita e che l’ha ben presto abbandonata. Tutte queste testimonianze sono state una sorta di pugno allo stomaco per il grande pubblico.

Tuttavia il fatto che molte malattie si siano concluse per il meglio hanno fatto tirate un gran sospiro di sollievo. Ora si parla di un altro dramma svelato da una star del Piccolo Schermo. Una donna bellissima, colta e raffinata, dotata di un fascino magnetico e di una fisicità più che notevole. Ha parlato di come ha vissuto da piccola. La sua casa era circondata da mura e filo spinato.

Lo struggente ricordo

“Da piccola vivevo in una città segreta tra i monti Urali chiamata S-48. Era circondata da mura a filo spinato, allarmi ovunque, pattugliata da militari armati”, ha raccontato la splendida Natasha Stefanenko al Corriere Della Sera. Poco dopo ha proseguito il discorso dicendo: “Si produceva uranio arricchito per le testate nucleari e mio padre lavorava lì. Era una cosa inquietante a ripensarci”.

Natasha, ripercorrendo la sua vita in Russia, ha anche raccontato di come nella capitale Mosca i negozi fossero tutti vuoti e la crisi fosse bestiale. “Quando ho visto il primo supermercato a Milano mi veniva da piangere dall’emozione, tuti gli scaffali pieni, tutti coi colori. Da noi se arrivava lo zucchero ne prendevi 10 pacchi per sicurezza, perché magari il giorno dopo non lo trovavi.”