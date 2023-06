Paola Cortellesi rivela lo sgarro che le ha fatto la Pausini in diretta: eppure erano così amiche

Paola Cortellesi, l’amatissima attrice e comica a ruota libera sulla cantante. La confessione che non ti aspetti sulla Pausini.

Sono entrambe due artiste molto amate dagli italiani di ogni età. Se Paola ha ampiamente dimostrato nel corso del tempo di essere non solo un’attrice per il Grande e Piccolo Schermo assai talentuosa in ruoli brillanti, ma anche drammatici, Laura ci ha sempre di più incantanti pure nelle vesti di conduttrice.

Non per nulla è stata molto applaudita in tale ruolo, affiancata da Mika e Alessandro Cattelan, all’Eurovision Song Contest 2022, avvenuto in Italia. L’artista romagnola, che ora ha il cuore dilaniato dal dolore per quello che è accaduto nella sua terra natale, è impegnatissima nella realizzazione del suo nuovo tour, che la porterà di nuovo in giro per il Mondo.

Ne è passato di certo di tempo quando ancora giovanissima si è fatta conoscere ad ampio raggio non solo dal grande pubblico ma anche dagli addetti ai lavori al Festival Di Sanremo, dove ha trionfato con il brano La Solitudine, divenuto un vero e proprio tormentone. Da lì ha preso il via una fulgida carriera che l’ha portata a dare vita a tanti altri brani e album di enorme successo.

Com’è nata la loro amicizia

Paola, dal canto suo, ha continuato a mancare un successo professionale dietro l’altro. Ora c’è tantissima attesa per la nuova stagione della serie Petra, che andrà in onda su SKY a partire dall’autunno. Grandissima performer, sa come mordere il palco ed è anche una bravissima cantante. Qualche anno fa ci ha stregati tuti quanti in compagnia di Laura Pausini in uno show per Rai Uno, per il quale molti ci sperano ci sia un sequel.

Paola e Laura sono molto amiche anche nella vita privata. La loro amicizia è nata piuttosto di recente e galeotto per loro fu un’intervento della cantante Giorgia, grande amica di entrambe. “Non ci conoscevamo e abbiamo partorito a pochi giorni di distanza, chiamandole casualmente, l’una con il nome dell’altra, la mia Laura e la sua Paola”, ha rivelato la Cortellesi al settimanale F riguardo la nascita delle figlie.

Il gesto inaspettato

Poco dopo ha aggiunto: “Non avevo social al tempo e non lo sapevo neanche, quando mi chiama Giorgia: “Ti cerca la Pausini mi dice, posso darle il tuo numero?”. L’attrice ha acconsentito. Stiamo parlando del 2006 e da allora non si sono più perse di vista. “Così ci siamo incontrate per un tè, le bambine si sono volute ben. E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale“. Che cosa è per lei Laura?

“Per me è solo Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consiglia, e cha a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera”, ha rivelato la Cortellesi. E lo è, a quanto pare anche se avrebbe fatto una cosa in diretta, senza il suo consenso: “Anche se poi mi ha aperto un profilo Twitter, in diretta TV“, ci ha scherzato sopra Paola con la sua speciale ironia.