Massimo Boldi, lo ha confessato senza mezzi termini a Pomeriggio 5: “Ultimamente frequento…” | La D’Urso sotto schock

Massimo Boldi nello studio di Pomeriggio 5 ha fatto una confessione inaspettata. Ecco che cosa ha riferito a Barbara D’Urso e davanti all’intera Italia.

Massimo Boldi è uno degli uomini più affermati del mondo dello spettacolo italiano, ragion per cui Barbara D’Urso ha voluto ospitarlo nel salotto di Pomeriggio 5. Tra la conduttrice e l’attore c’è sempre stato un buon feeling, maturato nel corso degli anni. Molti ricorderanno sicuramente la puntata in cui hanno parlato di aver avvisato un ufo, ma di non averne mai fatto parola.

Tutto è partito quando Flavia Vento ha riferito tramite social di averne visto uno. La D’Urso ha esordito in questo modo: “Questa è una cosa che non racconto mai…solo ad amici; anche perché si può immaginare che dopo scrivono che la D’Urso ha visto l’ufo”. Le sue parole sono state confermate da Massimo Boldi, dato che era presente quanto c’è stato l’avvistamento.

Ciò conferma che si frequentano anche al di fuori dello studio televisivo. Di recente lui ha avuto modo di ripresentarsi nel salotto più noto di canale 5 per mettere in chiaro delle cose inerenti alla sua salute fisica. Si vociferava sul web che la situazione fosse grave, ma prontamente è arrivata la smentita.

“Vorrei rassicurare tutti i fan che sto bene, solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono scaramantico…Fortunatamente sto bene”. Ma cosa è successo per spingere gli italiani a fare simili supposizioni? Ecco cosa è successo. Come se non bastasse è arrivata anche una confessione inaspettata.

Massimo Boldi incastrato con l’auto

E’ successo che l’attore è finito con l’auto sulle rotaie del tram nel capoluogo lombardo fino a restare intrappolato. Ha bloccato anche la circolazione dei mezzi pubblici, quindi sono dovuti intervenire terzi per risolvere la situazione. Per fortuna dei passanti l’hanno prontamente aiutato e così tutto bene ciò che finisce bene.

Il video si sta diffondendo sui social diventando così virale. Durante la spiegazione delle dinamiche ha rivelato che in realtà se ciò si è verificato è per una piacevole distrazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli senza tralasciare nulla.

“Mi sono confuso”

“Io frequento molto le modelle. E’ un periodo che mi piace…Mi chiamano tutte e a un certo punto mi scoppia la testa”, ecco cosa ha detto. In poche parole è stato distratto da alcune giovani affascinanti al telefono mentre guidava.

La D’Urso scherzando ha detto di essersene resa conto alla sua festa di compleanno. Il simpatico siparietto è proseguito fino a quando si è tornati a parlare dello spiacevole episodio avvenuto a Milano.