Elettra Lamborghini, l’amore del marito ‘ha un prezzo’ e sappiamo anche qual è

Elettra Lamborghini, la cantante fa nuovamente ampiamente parlare di sé. Il prezzo dell’amore di suo marito. I fan sono sconvolti.

Elettra Lamborghini è un’artista a tutto tondo molto apprezzata, non solo nel nostro Paese. Ricca ereditiera, ha conquistato grazie alla sua innata simpatia e alla sua ragguardevole bellezza e al suo talento molti cuori. Le sue canzoni diventano delle vere e proprie hit e i suoi video musicali virali in men che non si dica.

Ogni sua esibizione pubblica, soprattutto se ripresa dalle telecamere e immortalata dai fotografi, è forte di grandissimo interesse, anche per via degli outfit che lei ama indossare. Dotata di una fisicità da dieci e lode, sa muoversi sul palco come una pantera e calamitare in men che non si dica l’attenzione su di sé.

Dotata di grande carisma, è un’ottima performer. Elettra, nonostante sia molto impegnata e perennemente con la valigia in mano, trova comunque il tempo da dedicare ai suoi estimatori, che sono tantissimi.

Durante il primo lungo ed estenuante lockdown, lei ci ha tenuto compagnia, sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram parlando di sé e mostrandoci la sua casa con grande generosità.

La regola per un matrimonio felice

Sulle varie piattaforme Social ama condividere molti scatti, in certi casi meri selfie, che riguardano sia il suo lavoro che la sua vita privata. Non mancano poi tante Stories che scaldano i cuori palpitanti dei suoi fan, che sono anche felici di sapere che lei è riuscita a coronare il suo sogno d’amore con il marito Afrojack.

Di recente Elettra ha rivelato che quando entrambi sono in giro per il mondo per i loro rispettivi lavori, cercano comunque di riuscire a vedersi e di non stare lontani per più di sette giorni. Questa è una sorta di regola che si sono dati e che cercano di rispettare, per il bene proprio e del loro rapporto. Tuttavia ora a tenere banco in Rete è una nuova notizia che riguarda il loro matrimonio. Qualcosa da un prezzo assai elevato.

Il regalo da capogiro

In poche parole in occasione del suo compleanno, il suo consorte le avrebbe donato nientemeno che un auto dal costo di 250.000 euro. Una cifra certamente da capogiro. Il dono lo ha mostrato lei stessa qualche giorno fa felicissima sui Social. Stiamo parlando di un’Audi R8 Coupé, ovvero una fuoriclasse tedesca da 620 cavalli.

Chiaramente ciò, oltre a rendere molto felici i suoi fan, ha anche fatto nascere non poche polemiche per via dell’ostentazione del lusso che si è fatto ancora una volta sul Web, vista la situazione di grande crisi che vige ancora nel nostro Paese. In ogni caso ciò che conta davvero, e che Elettra, in questo periodo più che mai, è radiosa e super in forma.