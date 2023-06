Benji Mascolo rimpiazzato in malo modo: la sua ex dolce metà ormai lo ha dimenticato

Terribile doccia fredda per il bello e bravo Benji Mascolo. La sua ex, senza se senza ma, lo ha rimpiazzato così.

Per tantissimi anni il duo dei bravissimi Benji e Fede hanno fatto sognare moltissime fan. Hanno scalato in men che non si dica le classifiche con le loro hit. Inoltre i loro video ufficiali erano richiestissimi ovunque. Tantissimi eventi li vedevano nelle vesti di graditi ospiti. I loro live poi erano pieni zeppi di pubblico.

Purtroppo, come sovente accade nei gruppi e nelle coppie, quando si raggiunge l’apice del successo, non è sempre facile restare uniti. Ed è così capitato anche a loro due, che tramite un post pubblicato su Instagram, hanno dichiarato la fine del loro sodalizio artistico. Ormai sono passati tre anni, da quando le loro strade si sono divise in maniera del tutto consensuale.

“Chiudiamo una fase della nostra vita. Abbiamo costruito una storia bellissima, irripetibile, ma anche molto intensa e faticosa. Per ritrovare la magia di ciò che facciamo, abbiamo bisogno di riscoprire noi stessi“, così avevano scritto ai tempi sui rispettivi e seguitissimi Profili Ufficiale Instagram i due artisti.

Le strade dei sue artisti dopo la separazione

In poche parole i due avevano deciso di chiudere la collaborazione, per iniziare a camminare da soli dal punto di vista professionale. Federico lo abbiamo poi visto trionfare accanto ala splendida Annalisa con il brano Movimento Lento. Benji è stato poi chiacchieratissimo per via della sua vita privata, che ha occupato pagine e pagine delle riviste della Cronaca Rosa nel mondo.

Difatti per un certo periodo di tempo è stato legato a una star internazionale. Stiamo parlando della bellissima e acclamatissima Bella Thorne. Quando la loro storia è finita, i fan del cantante sono rimasti letteralmente basiti. Loro due erano splendidi insieme e sembravano tanto complici e affiatati.

La sua ex si sposa

A quanto pare la loro liaison si è conclusa a causa dell’eccessiva lontananza. Non per nulla l’allora coppia era fin troppo divisa fra l’Italia e USA. ora è arrivata per Benji Mascolo una terribile doccia fredda. Difatti la sua celebre ex ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con l’imprenditore Mark Emms.

A quanto pare il loro legame sarebbe alquanto fresco, dal momento che si sarebbero conosciuti solo lo scorso anno alla festa di compleanno di Cara Delevingne. Da allora i due sono stati inseparabili e ben presto hanno dimostrato di voler fare sul serio. Non per nulla pare che il matrimonio sia più che imminente. Chissà se tra i numerosi invitati ci sarà pure lo stesso Benji Mascolo, magari pure in dolce compagnia.