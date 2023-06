Megan Gale ingannata in malo modo in Italia: solo oggi ha trovato la forza di ammetterlo

Megan Gale è stata ingannata in Italia, non ci facciamo per niente una bella figura. Dopo anni, la bella showgirl ha trovato il coraggio di ammetterlo.

Vi ricordate di Megan Gale? Probabilmente alle nuove generazioni non dirà molto, ma negli anni 2000 era un’icona sexy molto attiva nel mondo dello spettacolo, soprattutto grazie agli spot pubblicitari dell’allora Omnitel, che le diedero un successo internazionale.

Nonostante la bella modella australiana al nostro Paese deve molto, dopo anni ha trovato la forza di raccontare un retroscena che non ci sa onore per niente.

La Gale è stata ingannata in malo modo in Italia e ancora questo evento le crea disagio. Non lo dimenticherà mai e probabilmente dopo quel triste episodio non si è più fidata di nessuno.

Sì, perché proprio quando la sua fama in Italia aveva raggiunto il picco massimo, qualcuno approfittò della sua ingenuità: questo fardello se lo porta ancora dietro, nonostante sia passato tanto tempo. Ecco cosa accadde.

Cosa fa oggi Megan Gale?

Megan Gale è la famosa modella e attrice australiana, nata a Perth nel 1975, oggi residente con suo marito e i suoi figli nella bella Melbourne. Se oggi fa una vita molto più semplice, in quanto ha abbandonato il mondo dei riflettori per dedicarsi alla sua famiglia, negli anni 2000 era il volto simbolo non solo dell’Italia ma anche degli altri Stati. Diventata famosa per i famosi spot a cui ha partecipata per l’allora Omnitel – Vodafone, grazie a quei brevi video ha iniziato a viaggiare per il mondo.

Come ha dichiarato la stessa Gale in merito alla forte fama ottenuta in quel periodo: “Il pro è che ti si aprono un sacco di opportunità. Il contro è che perdi la privacy. Per fortuna ho avuto una famiglia, amici e fidanzato comprensivi. Però non potevamo andare a cena o a passeggiare senza che un fotografo ci seguisse”. La bella modella australiana, dopo diversi anni di duro lavoro, ha deciso di ritornare nella sua bella Australia e oltre a dedicarsi ai suoi cari, oggi collabora ancora con diversi brand famosi e in più gestisce un suo affitta camere per le vacanze chiamata, Dollywood Daylesford.

La brutta vicenda della doccia

Tra i tanti ruoli a cui ha partecipato in passato Megan Gale, c’è statala volta del film Vacanze di Natale, il film della mitica frase di Nino D’Angelo: “Comm’ bella Megan Ghella”. Beh, in quel frangente la bella attrice australiana aveva chiesto espressamente di non voler girare nessuna scena di nudo e il regista l’aveva rassicurata: “Per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto”.

Dopo tanti anni, Megan Gale ha trovato la forza di ammettere e confessare come l’Italia da questo punto di vista l’abbia ingannata all’epoca. Non ci facciamo per niente una bella figura in realtà, anche perché questo fatto secca ancora molto alla bella modella di Melbourne.