Uomini e Donne, coppia amatissima ha annunciato le nozze: fan pazzi di gioia

A Uomini e Donne, una coppia molto amata ha annunciato le nozze, mandando i fan in “brodo di giuggiole”, impazziscono di gioia. I due sono perfetti insieme e finalmente possono coronare il loro amore con un anello.

Uomini e Donne e quella coppia amatissima che, facendo impazzire i fan di gioia, hanno annunciato finalmente le nozze. Sono diventanti talmente tanto “una cosa sola” che era impossibile che questo giorno non arrivasse per loro. Di sfide ne hanno affrontate tante, sempre insieme, sempre super innamorati.

Quando vi sveleremo i nomi della coppia, sarete super felici per loro anche voi, sono dolcissimi insieme. Non importa essere o meno fan del dating di Maria De Filippi, questa coppia è una gioia per gli occhi e la loro storia aiuta i romanticoni incalliti a non perdere le speranze, visto questo mondo sterile in cui viviamo oggi.

Grandi notizie per l’ex tronista di Uomini e Donne

Il dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne è stato (e continua ad esserlo) una sorta di porta fortuna per molti. Dopo l’avventura che ogni partecipante vive nel corso delle varie puntate, ci sono le coppie che scoppiano di gioia e quelle che…scoppiano e basta. Infatti, non è detto che se le cose finiscono con il partner scelto nello show, la persona non trovi poi l’amore vero in un secondo momento.

Questa cosa è successa all’ex corteggiatrice, Irene Capuano, la quale fu scelta dal ex tronista, Luigi Mastroianni nell’edizione di Uomini e Donne del 2020. Tra i due purtroppo la scintilla e la passione si affievolirono praticamente subito e in seguito però, dopo una grossa delusione, la Capuano incontrò l’amore della sua vita, l’imprenditore Christian Galletta. I due sono andati a convivere, come si legge sul profilo social della donna e inoltre la Capuano ha annunciato con grande gioia di essere incinta del suo primo figlio.

Nozze in vista per Uomini e Donne

A Uomini e Donne sono pronti a vestire con l’abito da festa, in quanto una coppia molto amata ha annunciato ai fan il lieto evento, molto presto i due convoleranno a nozze e i followers sono pazzi di gioia. Anche in questo caso, come per la Capuano, il dating di Maria De Filippi ha portato fortuna anche ad un’altra corteggiatrice, stiamo parlando di Federica Benincà, la quale in passato era stata scelta dall’ex tronista, Marco Cartasegna.

Anche tra di loro le cose precipitarono molto velocemente, ma Cupido non si fece attendere per la Benincà, in quanto un anno dopo, precisamente nel 2018, la donna incontrò l’uomo ella sua vita, il calciatore Ettore Gliozzi, con il quale ha avuto una figlia, la piccola Arianna, nell’ottobre del 2022.

Con una proposta molto romantica, con tanto di “posa in ginocchio” da parte di lui, Federica Benincà e Ettore Gliozzi hanno annunciato sui social che presto si sposeranno: “Ci sposiamo, 3000 e oltre. Ti amo”.