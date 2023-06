Can Yaman, altro che perfetto! Ha un vizietto che pochissimi conoscono

Can Yaman non è perfetto come in molti vogliono farci credere, ha un vizietto che pochissimi conoscono che ha fatto dividere la sua schiera di fans, c’è chi se l’è fatto andare bene e chi lo critica per il suo pessimo esempio.

Il bel modello e attore turco, Can Yaman, non è perfetto, anche perché è impossibile trovare un essere umano che lo sia, pur avendo le sembianze di un Bronzo di Riace. Can, ha un vizietto che in pochissimi conoscono a cui fa storcere il naso a molti, in quanto da lui, essendo un personaggio pubblico, si aspettano di più e quel cattivo esempio ha scatenato un putiferio mediatico.

Quindi il bel Can Yaman si divide tra i fans che lo appoggiano sempre e comunque, accettando quel suo vizietto ritenuto da molti fastidioso e tra quelli che proprio non lo sopportano e non perdono occasione per farglielo notare. Siamo curiosi di sapere voi da che parte starete dopo che vi sveleremo l’ossessione di Yaman.

Grandi notizie per i fan di Can Yaman

Can Yaman è l’attore turco, classe 1989 che ha stregato il cuore dei fans italiani, con il suo esordio alla fiction DayDreamer – Le ali del sogno. Da lì in poi non si è più fermato e ha partecipato a serie tv, spot pubblicitari e volto immagine di diversi brand molto famosi. Uno dei suoi ruoli lavorativi in cui viene più osannato attualmente è sicuramente quello di Francesco Demir in Viola come il mare.

Terminata a novembre la prima stagione, grazie al record di ascolti i fans della serie saranno felici di sapere che il 3 luglio inizieranno le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, sempre con i due grandi protagonisti della storia, Francesca Chillemi e Can Yaman. Tra una ripresa e l’altra il bel Can, continua le sue battaglie umanitarie, sostenute dalla sua associazione, Can Yaman for Children in difesa dei minori svantaggiati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman ama tre cose più di tutte

Ecco qual è il vizietto di Can Yaman che distrugge un po’ quella visione di perfezione che le sue follower avevano di lui. Il bell’attore turco ama i sigari e adora fumarli, diventando anche il promoter di una marca molto famosa di questi particolari tabacchi. C’è chi semplicemente non lo giudica e per “arruffianarselo” glieli manda in regalo, come ha dichiarato più volte Yaman sui social e chi proprio storce il naso.

Questa maleodorante abitudine non piace a molti per via del cattivo esempio che l’attore darebbe ai giovani che lo seguono in quanto personaggio pubblico. Ad ogni modo, Can Yaman va avanti e si gode le tre cose che ama di più di Milano, come ha dichiarato lui stesso, cioè il whisky, la cioccolata ed i sigari. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti e voi cosa ne pensate?